Poe di Quora, arrivano le app AI fai da te

Poe, la piattaforma di Quora che riunisce diversi modelli di intelligenza artificiale, ha appena lanciato una nuova funzionalità che farà gola a molti: la possibilità di costruire interfacce visive – in pratica, delle vere e proprie app – combinando i vari modelli a disposizione.

Poe di Quora permette di creare e condividere app AI personalizzate

Con Poe Apps, gli utenti possono descrivere l’app che vorrebbero creare nel nuovo strumento App Creator. Nella descrizione, si possono citare i modelli specifici da utilizzare – per esempio, o3-mini di OpenAI o Veo 2 di Google per generare video – oppure fornire specifiche più generali.

App Creator, che si basa sull’ultimo nato di Anthropic, Claude 3.7 Sonnet, trasforma la descrizione in codice per l’interfaccia dell’app e in logica personalizzata espressa in JavaScript. Le Poe Apps possono funzionare accanto alla finestra di chat di Poe o essere completamente visive. E il loro codice sottostante è accessibile per eventuali modifiche manuali.

Per far capire le potenzialità di Poe Apps, Quora ha creato alcuni esempi. C’è un’app che trasforma le foto in arte 3D in stile anime usando GPT-4o di OpenAI e Flux-Pro-1.1 di Black Forest Labs. E un’altra che rimuove oggetti indesiderati dalle immagini grazie al modello Bria Eraser.

La condivisione con gli altri utenti Poe solo sul web (per ora)

Le Poe Apps possono essere condivise con altri utenti Poe, al momento solo tramite web (il supporto per iOS e Android è in arrivo, assicura Quora). Ogni volta che un’app utilizza un modello di AI, attingerà dal saldo punti dell’utente su Poe. Gli utenti gratuiti ricevono una dotazione giornaliera di punti, mentre gli abbonati al tier premium da 5 dollari al mese ottengono pacchetti flessibili di punti giornalieri o mensili.

Guadagnare con le app AI? Presto sarà possibile su Quora

In un post sul blog, Quora ha promesso di dare ai creatori “ancora più potere, compresa la possibilità di guadagnare direttamente dalle loro app“. Quindi tutto fa pensare che presto potrebbero arrivare nuove opportunità di guadagno per gli sviluppatori di app. Un modo interessante per trasformare la propria creatività in qualcosa di più concreto dei soliti like.