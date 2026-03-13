Polar Ignite 2 al minimo storico per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Vuoi uno smartwatch elegante con tante funzioni adatto per ogni situazione senza dover spendere un capitale? Allora dai un’occhiata a questa occasione che trovi solo grazie alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il Polar Ignite 2 soli 102,95 euro, invece che 149,95 euro.

Come puoi notare ora c’è uno sconto del 31% che abbatte il prezzo portandolo al minimo storico e facendoti risparmiare ben 47 euro sul totale. È chiaro che a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci un attimo di più. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento a rate con Cofidis, selezionando l’opzione che vedi in pagina.

Polar Ignite 2 a questa cifra è da prendere a occhi chiusi

Inutile girarci intorno, a questa cifra il Polar Ignite 2 è uno dei migliori smartwatch in commercio e non è certo da farsi lo scappare. Si presenta con un generoso display rotondo da 1,2 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole e con un touch fluido. Possiede poi una cinturino in silicone morbido che non fa sudare il polso.

Ha il GPS integrato con cui puoi tracciare in modo più preciso i tuoi percorsi e un sensore in grado di rilevare la frequenza cardiaca e il monitoraggio del recupero e del sonno. Potrai avvalerti di oltre 130 a profili personalizzati per i tuoi sport preferiti e poi addirittura controllare la musica direttamente dallo smartwatch. Senza contare che garantisce una batteria che arriva fino a 5 giorni in modalità orologio e 20 ore in modalità allenamento.

Approfitta anche tu di questa promozione sensazionale prima che sparisca. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Polar Ignite 2 soli 102,95 euro, invece che 149,95 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.