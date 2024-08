Polaris Dawn, SpaceX spinge i limiti del volo spaziale umano

A quasi tre anni dalla storica missione Inspiration4, l’imprenditore miliardario Jared Isaacman si prepara a tornare nello spazio con Polaris Dawn, un progetto ancora più ambizioso realizzato in collaborazione con SpaceX.

Questa volta, l’obiettivo è spingersi oltre i confini raggiunti finora dalle missioni con la capsula Dragon, attraversando le famigerate fasce di Van Allen, che si trovano tra l’orbita dei satelliti per telecomunicazioni e l’orbita bassa (quella della Stazione Spaziale Internazionale), e contengono particelle cariche trattenute dal campo magnetico terrestre. L’equipaggio tenterà anche la prima passeggiata spaziale commerciale in assoluto.

SpaceX, con Polaris Dawn test decisivo per basi su Luna e Marte

Polaris Dawn rappresenta un passo avanti significativo per SpaceX nella sua visione di rendere la vita multi planetaria. La missione metterà alla prova le capacità della capsula Dragon di supportare attività extraveicolari (EVA) e consentirà di testare per la prima volta le tute spaziali EVA dell’azienda. Queste tute, più evolute rispetto alla versione per l’attività intraveicolare, saranno fondamentali per le future basi permanenti sulla Luna e su Marte, che richiederanno milioni di esemplari.

Per consentire la passeggiata spaziale, la navicella Dragon ha subito una serie di aggiornamenti, tra cui il potenziamento dei sistemi di supporto vitale, l’aumento del monitoraggio ambientale e l’introduzione di un sistema di ripressurizzazione dell’azoto completamente nuovo. Inoltre, la missione testerà le comunicazioni nello spazio basate sul laser Starlink, consentendo al veicolo spaziale di connettersi direttamente alla costellazione di satelliti in orbita.

Un equipaggio di talento per una missione storica

Jared Isaacman sarà affiancato da un equipaggio di altissimo livello, composto dal pilota di missione Scott “Kidd” Poteet, un tenente colonnello dell’aeronautica statunitense in pensione, e da due dipendenti di SpaceX: Sarah Gillis, ingegnere e addestratrice di astronauti, e Anna Menon, ufficiale medico e ingegnere che gestisce il controllo di missione per i voli dell’azienda.

Insieme, affronteranno una missione che durerà fino a cinque giorni, spingendosi fino a 1.400 chilometri dalla Terra, portando avanti esperimenti scientifici e di ricerca sulla salute umana in condizioni estreme.

Dove seguire il lancio di Polaris Dawn

Il lancio di Polaris Dawn era previsto per oggi 27 agosto, ma è stato rinviato a domani 28 agosto, a causa di una perdita di elio rilevata durante i controlli pre-lancio. Il prossimo tentativo è previsto non prima delle 09:38 ora italiana, con 2 finestre di lancio di riserva fissate alle 11:23 e alle 13:09 e si può seguire sul canale YouTube di SpaceX. Per chi volesse saperne di più sui membri dell’equipaggio, può farsi un’idea sulla pagina ufficiale del programma.