Polemiche sui tempi di Sora: un'ora per un video di 1 minuto

OpenAI ha lanciato la sua nuova intelligenza artificiale generativa, Sora, la settimana scorsa. Il modello è in grado di creare video da un semplice input di testo, come le altre tecnologie di OpenAI per il testo (ChatGPT) e l’immagine (DALL-E). Tuttavia richiede molto tempo per creare i video.

Gli utenti di Internet che hanno provato Sora hanno condiviso le loro esperienze su Reddit. Un post sull’argomento ha ricevuto più di 100 commenti in poche ore. Un utente ha affermato che il nuovo modello text-to-video di OpenAI ha impiegato circa un’ora per produrre un video di un minuto. Si tratta di un tempo molto lungo, ma bisogna considerare che Sora non esporta semplicemente il video, lo crea da zero.

Un problema per la creatività e la qualità

I tempi di rendering così lunghi potrebbe avere degli svantaggi, secondo alcuni utenti di Reddit. Potrebbe, infatti, avere un impatto negativo sulla voglia di sperimentare e migliorare i video. Se ogni video richiede un’ora, la maggior parte delle persone potrebbe accontentarsi del primo risultato, anche se ci sono dei difetti.

Un altro rischio è che Sora possa generare delle “allucinazioni”, cioè delle immagini senza senso, se viene sottoposta a troppa pressione. Questo fenomeno si verifica a volte con ChatGPT. Altri utenti evidenziano però possibili benefici per animatori e professionisti del settore audiovisivo, dato che Sora potrebbe facilitare parte del loro lavoro creativo, nonostante i tempi di attesa elevati.

OpenAI è consapevole dei limiti di Sora

OpenAI sembra sapere che Sora ha ancora dei limiti. Nel video di presentazione del resto, le clip mostrate durano solo pochi secondi. Il potenziale dei video generati dall’intelligenza artificiale è chiaro, ma l’efficienza e la scalabilità sono essenziali per una maggiore diffusione. Sarà interessante vedere come Sora affronterà queste sfide e come influenzerà il futuro della creazione video.