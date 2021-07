Pollini e allergie? Questo Hoover è un COLPACCIO

Se il bollettino dei pollini è la tua ossessione tra il mese di maggio e quello di ottobre, allora sai cosa significa avere occhi gonfi ed raffreddore continuo. Sai quale tormento possa diventare quel valore alto di concentrazione di allergeni nell'aria, minaccia prima alla tua serenità per mesi che vorresti passare nello svago all'aria aperta. Hoover H-Purifier 300 è una prima risposta a questo problema, perché in un piccolo cilindro (scontato per poche ore del 32%) trovi un amico che può offrirti un aiuto grazie ad una tecnologia con filtri HEPA ed ai carboni attivi.

Hoover H-Purifier 300

Hoover H-Purifier 300 (compatibile con Alexa e Assistente Google, dunque aperto ad un semplice controllo vocale) è in grado di filtrare l'aria di casa purificando l'ambiente da ogni agente pericoloso per la salute:

H-Trifilter è l'esclusivo sistema di filtrazione del nuovo purificatore d'aria Hoover, caratterizzato dall'azione combinata di tre diversi livelli, ognuno con una funzione specifica. Il filtro più esterno intercetta le particelle più grandi come polvere, capelli o peli di animali. Il filtro HEPA (H13) intrappola le particelle microscopie invisibili come PM 10 e PM 2.5, rimuovendo il 99,97% di allergeni come pollini, granelli di polvere e batteri. Il filtro a Carboni Attivi assorbe i gas inquinanti (VOC, NO2), fumi, fumo di sigarette e odori.

Ma c'è di più: il dispositivo è anche un vero e proprio salvavita grazie al segnalatore di monossido di carbonio in grado di avvisare in caso di eccessiva concentrazione di questa componente nell'aria. Un apposito anello colorato, inoltre, funge da “pagella” della bontà dell'aria in ogni momento, consentendo un monitoraggio continuo che possa aiutare a respirare meglio.

Se i pollini sono la tua ossessione, per due giorni hai a disposizione il purificatore H-Purifier 300 al suo miglior prezzo di sempre: 219 euro per voltare pagina e vincere la tua battaglia contro gli allergeni.