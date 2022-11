Come vedere Polonia-Argentina in streaming

Polonia-Argentina mette una di fronte all’altra le nazionali che guidano il gruppo C dei mondiali di calcio in Qatar. Un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale, una sfida da dentro o fuori che va in scena in contemporanea ad Arabia Saudita-Messico, il confronto tra le altre due partecipanti del girone. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:00 di mercoledì 30 novembre, nella cornice dell’impianto Stadium 974 di Doha. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, poiché l’intera competizione è un’esclusiva del servizio pubblico.

Polonia-Argentina: guarda la partita in diretta streaming

Non servono infatti abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento. Occorre solo connettersi alla piattaforma RaiPlay da un dispositivo qualsiasi: smartphone, tablet, computer o televisore connessi a Internet. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). Segnaliamo infine la possibilità di seguirla a risoluzione 4K, ovviamente se in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV (al numero 101).

Sono in totale undici gli incontri disputati dalle due nazionali nel corso della loro storia. Il bilancio è a favore dei sudamericani, con sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Anche questa volta la squadra capitanata da Leo Messi parte avvantaggiata secondo i pronostici, ma dovrà fare i conti con la corrazzata guidata da Lewandowski.

Ecco la classifica del gruppo C alla vigilia del terzo e ultimo turno.

Polonia: 4 punti;

Argentina: 3 punti;

Arabia Saudita: 3 punti;

Messico: 1 punto.

Anche dall’estero è possibile vedere Polonia-Argentina in diretta streaming e con telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che connettersi alla piattaforma RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto). Così facendo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

