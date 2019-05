Direttiva Copyright, tocca alla Corte di Giustizia

La Polonia si schiera, ancora e sempre, contro la Direttiva Copyright che ha riformato il concetto di proprietà intellettuale a livello europeo. Che il paese fosse contrario alla riforma era cosa nota fin dai primi passaggi che hanno portato all’approvazione dei famigerati articoli 11 e 13, ma la battaglia sembra voler continuare in sede legale, portando il testo della direttiva direttamente presso la Corte di Giustizia Europea.

Secondo quanto emerso, la Polonia avrebbe messo nero su bianco tutta una serie di obiezioni alla direttiva, con focus particolare sul fatto che i controlli imposti alle piattaforme molto hanno il sapore di un meccanismo di censura preventiva. Aggiungendo in tv, per voce del ministro degli esteri Konrad Szymanski, che “ciò è vietato non solo dalla costituzione polacca, ma anche dai trattati europei“.

La battaglia contro la Direttiva Copyright, sia pur se ad un livello di difficoltà ormai crescente, non sembra voler scemare e la Polonia, nell’immediata vigilia delle elezioni Europee, ha voluto rilanciare la posta preannunciando battaglia.

Tomorrow morning #Poland will bring a case before the #CJEU against the copyright directive, a disproportionate measure that fuels censorship and threatens freedom of expression. #Article13 #Article17 #ACTA2 pic.twitter.com/2VmQV8nFWu

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) May 23, 2019