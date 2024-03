Polygon si prepara per la prossima corsa al rialzo e Avalanche si sta facendo strada

L’aumento di Bitcoin al di sopra dei 73.000 $, un nuovo picco, ha segnato l’inizio di un mercato rialzista. Considerato che il mercato delle criptovalute ha ripreso i livelli visti durante il mercato rialzista del 2021, gli investitori si sono posizionati per cavalcare l’enorme onda rialzista.

Dopo aver superato la soglia di 1 $, Polygon (MATIC) si sta preparando per la sua prossima corsa, con gli occhi dei rialzisti puntati su 2 $. Allo stesso tempo, Avalanche (AVAX) prende slancio, rispecchiando il mercato rialzista. Ma c’è di più: InQubeta (QUBE), un nuovo altcoin AI, sta cavalcando l’onda della popolarità dell’AI, superando gli 11,7 milioni di dollari nella prevendita.

InQubeta (QUBE): una criptovaluta emergente pronta per un’adozione massiccia e una crescita esplosiva

InQubeta (QUBE) si trova all’intersezione tra blockchain e AI, due delle innovazioni più dirompenti al mondo. Acclamata come la più rialzista delle criptovalute, QUBE ha cavalcato l’onda e di recente ha ottenuto 11,7 milioni di dollari di finanziamenti iniziali.

Grazie alla sua innovativa miscela di AI e blockchain, affronterà le sfide più critiche del fiorente settore dell’AI. Cerca di trasformare la scena della raccolta fondi del settore costruendo una piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta per le startup tecnologiche di AI, la prima nel suo genere.

Ma non è tutto: il suo marketplace NFT personalizzato offrirà un accesso democratizzato al promettente mercato dell’AI. Gli investitori potranno diventare i primi finanziatori di imprese di IA all’avanguardia, indipendentemente dal loro reddito, acquistando NFT frazionati che rappresentano partecipazioni in queste aziende di AI del mondo reale.

Al fine di diventare un early adopter di questo entusiasmante e solido progetto, puoi partecipare alla prevendita in corso. Un token costa solo 0,0245 $ e gli analisti prevedono un’impennata dell’8.000% dopo il lancio: una prevendita consigliata. Considerata un’adozione massiccia e una crescita esplosiva imminente, è probabilmente la migliore nuova criptovaluta in cui investire.

Polygon (MATIC): prepararsi per la prossima corsa

Polygon (MATIC) è una popolare soluzione di scaling layer-2 su Ethereum. È tra i migliori altcoin per prestazioni di quest’anno e ha recentemente superato il livello di 1 $ in seguito a una notevole prestazione da parte dei rialzisti. Attualmente si sta prendendo una pausa e sembra che si stia preparando per il prossimo salto, che probabilmente la porterà a superare i 2 $.

Considerato un ulteriore rialzo previsto, Polygon è una delle migliori criptovalute da acquistare ora. Gli analisti hanno una prospettiva di prezzo promettente per il 2024 – non c’è da sorprendersi – prevedendo un aumento al di sopra del suo massimo storico (ATH) di 2,9 $. Quindi, al prezzo attuale, MATIC è un affare, una buona criptovaluta da acquistare.

Al fine di evitare di perdere questa ondata rialzista, ti consigliamo di aggiungere Polygon al tuo portafoglio. Se l’hai già fatto, puoi incrementare ulteriormente le tue partecipazioni accumulando altri token MATIC.

Avalanche (AVAX): tracciando un percorso rialzista

Avalanche (AVAX), una delle migliori criptovalute, continua la sua corsa al rialzo. Si tratta di una piattaforma blockchain layer-1 per applicazioni decentralizzate (dApp) e reti blockchain personalizzate. La sua crescente adozione, unita al rialzo del mercato, l’ha spinta verso una tendenza rialzista che ha suscitato un’ondata di entusiasmo all’interno della community.

Nonostante l’atmosfera che si è creata intorno ai massicci airdrop di DYM e Starknet, Avalanche è riuscita a rimanere sotto i riflettori. Puntando a ritestare i livelli visti l’ultima volta nel 2021 e a ribaltare il suo ATH, AVAX è un’onda che vale la pena di cavalcare. Basta fare HODL.

Secondo gli esperti, Avalanche raggiungerà i 100 $ nei prossimi mesi, diventando così una delle migliori criptovalute in cui investire. Considerato il mercato rialzista del 2024, AVAX è uno dei modi migliori per posizionarsi per ottenere guadagni significativi.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute sta vivendo un periodo di rialzo – l’inizio di un mercato rialzista – con Polygon che si sta preparando per la sua prossima corsa e Avalanche che si sta impennando. Allo stesso tempo, InQubeta, altcoin AI, è stato eccezionale nella prevendita. In vista del debutto sul mercato, puoi posizionarti per ottenere guadagni strabilianti partecipando alla prevendita tramite il link qui sotto.

