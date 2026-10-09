Pony Island gratis su Steam per poco tempo: come riscattarlo

In questo momento, Pony Island è gratis su Steam e il consiglio per tutti è quello di aggiungerlo subito alla libreria, basta un clic per allungare le mani su una chicca del panorama videoludico. O, meglio ancora, di dare il via al download e all’installazione di uno dei giochi più bizzarri, surreali e destabilizzanti di sempre. Rimarrà in sconto del 100% solo per poco tempo, vale la pena approfittarne.

Daniel Mullins sta regalando Pony Island

Il suo creatore, lo sviluppatore indipendente canadese Daniel Mullins, è lo stesso che ha dato vita a un altro capolavoro come Inscryption. Per chi non sa di cosa stiamo parlando, ha poco a che vedere con pony e isole felici. È un titolo in cui nulla è come sempre e dove le regole di un gameplay classico lasciano il posto a dinamiche decisamente fuori dagli schemi.

Pony Island è un inquietante gioco camuffato da puzzle game . Vi trovate in un limbo, intrappolati in un cabinato malefico e malfunzionante ideato dal diavolo stesso. Non è un gioco sui pony.

Pony Island 2: Panda Circus vuole esserne il degno erede, riprendendone il concept ed evolvendolo in una nuova direzione. E dal trailer appena rilasciato sembra avere tutte le carte in regola per diventarlo. È descritto come un viaggio fantasmagorico attraverso il tempo, i miti, le divinità e i videogiochi . In questo caso, è possibile richiedere l’accesso anticipato su Steam.

Per completare il trittico, chi è giunto fin qui non sapendo cosa sia Inscryption, qui sotto trova il filmato pubblicato all’epoca dell’annuncio. Mullins è uno che fin qui ha dimostrato di non sbagliare un colpo.