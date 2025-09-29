Pop!_OS 24.04 disponibile in beta con COSMIC

Pop!_OS 24.04 è ufficialmente disponibile in versione beta, con COSMIC, il nuovo ambiente desktop proprietario. La distribuzione è basata Ubuntu 24.04 LTS, facendo uso del kernel Linux 6.16, Mesa 25.1.5 e i driver NVIDIA 580. La versione beta svela in anteprima un bel po’ di novità sull’attesa distribuzione.

Pop!_OS 24.04 beta: le novità in anteprima

Pop!_OS 24.04 beta porta con se il nuovo ambiente desktop COSMIC, che vuol proporsi come alternativa ai più blasonati GNOME, KDE, Xfce e Cinnamon. È scritto da zero in Rust, un linguaggio di programmazione in rapida diffusione per la sicurezza e le prestazioni che è in grado di offrire. Come ormai accade per gli altri ambienti, supporta nativamente Wayland e si basa sul framework “libcosmic”, che permette di eseguire applicazioni GTK, Qt e altre accanto a quelle native dell’ambiente.

Come dichiarato da System76, COSMIC è ormai completo nella sua versione iniziale, con gli sviluppatori ora concentrati sulla correzione dei bug per il rilascio finale. L’obiettivo è creare un’esperienza desktop che metta l’utente al centro, con una grande enfasi sulla personalizzazione, la quale funge da perno.

Su Pop!_OS 24.04 pannelli, dock e applet potranno infatti essere riposizionati, combinati o nascosti per creare schemi personalizzati. Chi vuole potrà ricreare un’interfaccia simile a Ubuntu, macOS o Windows 11.

Inoltre, colori, icone, font, densità e bordi possono essere regolati a seconda dei gusti di ogni utente, permettendo di adattarsi meglio alle esigenze e ai gusti estetici più personali. Non manca il supporto per l’aggancio delle finestre, oltre alle applets per rete, audio, bluetooth, batteria, notifiche, insieme a un calendario e un menu accensione con azioni rapide. Il pannello impostazioni offre offre controlli grafici per tutte le funzionalità principali, rendendo la configurazione semplice e intuitiva.

Con COSMIC, Pop!_OS 24.04 introduce una suite di applicazioni native, sviluppate con il toolkit proprietario e progettate per integrarsi perfettamente con l’ambiente desktop. Tra queste troviamo:

Files : un file manager versatile con viste a griglia o elenco, supporto per montaggi di rete, anteprime per i file e gestione degli archivi integrata.

: un file manager versatile con viste a griglia o elenco, supporto per montaggi di rete, anteprime per i file e gestione degli archivi integrata. Terminal : terminale renderizzato su GPU, schemi di colore personalizzabili, supporto per suddivisioni orizzontali/verticali e ligature.

: terminale renderizzato su GPU, schemi di colore personalizzabili, supporto per suddivisioni orizzontali/verticali e ligature. Player : lettore multimediale con decodifica VAAPI, rendering Vulkan, supporto per sottotitoli e copertine degli album.

: lettore multimediale con decodifica VAAPI, rendering Vulkan, supporto per sottotitoli e copertine degli album. Edit : editor di testo con integrazione Git, supporto per Vim, temi e opzioni di indentazione.

: editor di testo con integrazione Git, supporto per Vim, temi e opzioni di indentazione. COSMIC Store: distributore di pacchetti centralizzato che offre accesso ai repository APT di Ubuntu 24.04 LTS e Pop!_OS, oltre a Flathub e un repository Flatpak dedicato a COSMIC.

La beta di Pop!_OS 24.04 è disponibile al download dalla pagina ufficiale di System76.