COSMIC Desktop beta per Pop!_OS sarà rilasciato il 25 settembre

System76 ha da poco annunciato la data di rilascio della prima beta per il suo ambiente dekstop COSMIC per Pop!_OS, a cui lavora dal 2021. Si tratta di un ambiente basato su Rust che punta ad offrire un’esperienza più performante, sicura e modulare di GNOME, il quale verrà abbandonato. Dopo ben sette versioni alpha e diverse problematiche risolte, la prima beta sarà disponibile il 25 settembre 2025, per un’anteprima sull’ambiente desktop.

COSMIC Desktop: pronto l’ambiente desktop per Pop!_OS

COSMIC Desktop è un ambiente totalmente nuovo, scritto da zero in Rust, un linguaggio di programmazione moderno e sicuro, che sta prendendo piede tra le distribuzioni Linux, in particolar modo su Ubuntu. Il progetto include componenti fondamentali come il gestore delle finestre, il compositor, il pannello, le impostazioni e un launcher per le applicazioni, tutti progettati per essere indipendenti e altamente modulari.

Lo sviluppo ha richiesto diverso tempo, ma il risultato dovrebbe essere all’altezza di quello che si aspettano gli utenti. Con la beta, il nuovo ambiente desktop si avvicina ormai verso la fase finale dello sviluppo, con la versione stabile che debutterà tra qualche mese.

Originariamente, COSMIC Desktop era previsto per la primavera 2024, ma il rilascio di Pop!_OS 24.04 LTS è stato posticipato per allinearsi al completamento dell’ambiente desktop. System76 ha scelto di abbandonare GNOME per offrire un’esperienza unica, ma un progetto di questa portata richiede naturalmente del tempo. La decisione di costruire un ambiente desktop da zero ha comportato sfide significative e un maggior dispendio di risorse, ma con un beneficio più grande che dovrebbe tradursi in una maggior indipendenza e nel controllo diretto sullo sviluppo, con un desktop più accattivante e innovativo.

COSMIC Desktop vuole inoltre essere un’alternativa importante ai più affermati KDE e GNOME, che dominano da anni il panorama degli ambienti desktop Linux. Già durante la fase alpha, molte distribuzioni Linux hanno incluso l’ambiente nei loro repository, una cosa molto positiva per un progetto ancora in sviluppo.