Ubuntu 25.10 continua la transizione verso Rust Coreutils

Con Ubuntu 25.10, Canoncal compie grossi passi verso la transizione totale a Rust, modernizzando la sua distribuzione Linux. Dopo l’annuncio di rendere predefinito il comando sudo-rs, nella stessa versione, la società ha ora confermato l’introduzione del pacchetto Coreutils in versione Rust, che debutterà nella prossima release.

Canonical: con Ubuntu 25.10 si procede verso una transizione totale a Rust

Come anche dichiarato da un ingegnere di Canonical, che si occupa dello sviluppo di Ubuntu 25.10, la transizione verso rust-coreutils è ufficialmente iniziata e sarà integrata nel release pocket a partire da oggi. Si tratta di un ulteriore step verso un passaggio totale a Rust, un codice molto moderno che assicura prestazioni, affidabilità e sicurezza, per questo motivo preferito dagli sviluppatori della distribuzione Linux.

La mailing list, relativa allo sviluppo di Ubuntu 25.10, contiene maggiori dettagli sulla transizione in corso. Nello specifico, le immagini di test automatico (autopkgtest) verranno ricostruite con rust-coreutils, per una maggiore coerenza con i nuovi strumenti. L’introduzione di rust-coreutils nel release pocket consentirà di raccogliere feedback preziosi dalla comunità di tester e le immagini di Ubuntu 25.10 saranno inoltre costruite utilizzando rust-coreutils al posto di GNU Coreutils.

I cambiamenti tecnici interessano anche i pacchetti coreutils-from, ora posizionato in /usr/lib/cargo/bin/coreutils/FOO, e rust-coreutils che cambia la struttura di /usr/lib/cargo/bin/coreutils/ da symlink a una di hardlink, ottimizzando l’efficienza.

I vantaggi per Ubuntu 25.10 nella transizione a Rust

Molti sono i vantaggi tecnici che Ubuntu 25.10 trarrà nel passare a Rust. È un linguaggio progettato per offrire sicurezza della memoria e prestazioni elevate, riducendo il rischio di vulnerabilità comuni nei software scritti in linguaggi come C. Con progetti come sudo-rs e rust-coreutils, Canonical mira a migliorare la stabilità e la sicurezza del sistema operativo.

Questa transizione è anche un banco di prova per il futuro. Ubuntu 25.10, previsto per il rilascio nei prossimi mesi, rappresenterà un’importante test a lungo termine per l’uso di Rust in vista di Ubuntu 26.04 LTS, la prossima versione a lungo supporto attesa per aprile 2026.