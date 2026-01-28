Pornhub blocca accesso nel Regno Unito: anche in Italia?

Gli utenti non potranno più accedere a Pornhub nel Regno Unito a partire dal 2 febbraio. Aylo, società che gestisce il popolare sito per adulti, ha comunicato che non ci sono le condizioni tecniche per rispettare l’Online Safety Online. Potranno accedere ai contenuti solo gli utenti che hanno già verificato l’età. Una simile decisione potrebbe essere presa in Italia.

Traffico crollato del 77%

La legge, in vigore dal 25 luglio, impone ai siti per adulti di bloccare l’accesso ai minori di 18 anni e quindi di implementare la verifica dell’età. Aylo aveva confermato il rispetto dell’OSA con Pornhub, YouPorn, Redtube e Tube8 a fine giugno 2025. L’azienda con sede a Cipro ha ora cambiato idea.

Gli utenti del Regno Unito che hanno già effettuato la verifica dell’età potranno ancora accedere ai siti. Tutti gli altri verranno bloccati a partire dal 2 febbraio. Sarà ovviamente possibile aggirare il ban con una VPN, ma il Parlamento britannico si appresta a vietare l’uso delle VPN per i minori.

Aylo sottolinea che l’OSA non ha ottenuto l’obiettivo di proteggere i minori, visto che sono disponibili migliaia di siti per adulti senza restrizioni. L’azienda sperava nel miglioramento della legge, ma a distanza di sei mesi dalla sua applicazione non è cambiato nulla.

Non possiamo continuare ad operare all’interno di un sistema che, a nostro avviso, non mantiene la promessa di garantire la sicurezza dei minori e ha avuto l’effetto opposto. Riteniamo che questo quadro normativo abbia di fatto deviato il traffico verso angoli più oscuri e non regolamentati di Internet, mettendo a repentaglio la privacy e i dati personali dei cittadini del Regno Unito.

Il traffico verso Pornhub è diminuito del 77%, mentre è aumentato quello verso siti che non devono rispettare la legge. Durante gli incontri con le autorità britanniche, Aylo ha evidenziato le criticità della legge, suggerendo una verifica dell’età sul dispositivo, l’unica soluzione che garantisce la privacy e non può essere aggirata con una VPN.

A partire dal 1 febbraio, Pornhub dovrà offrire la verifica dell’età anche in Italia. AGCOM ha scelto una procedura basata sul doppio anonimato. Non è noto se Aylo rispetterà l’obbligo oppure bloccherà l’accesso come nel Regno Unito.