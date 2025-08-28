Porsche porta i videogiochi in auto con AirConsole

Una partita a UNO mentre la Macan elettrica si ricarica alla colonnina. O una sfida a “Chi vuol essere milionario?” durante una sosta in autostrada. Porsche ha deciso che le sue auto da centinaia di migliaia di euro devono anche intrattenere i passeggeri, stringendo un accordo con AirConsole per portare i videogiochi sugli schermi dell’infotainment. Ma davvero qualcuno compra una Porsche per giocarci dentro?

Porsche Macan con videogiochi: arriva AirConsole per le soste di ricarica

Per trasformare lo smartphone in un controller wireless, basta scaricare l’app AirConsole dall’App Center di Porsche, scansioni un QR code sullo schermo dell’auto. Possono giocare insieme. AirConsole, sviluppata dalla startup svizzera N-Dream, offre oltre 40 titoli. No, Cyberpunk e Call of Duty non ci sono… solo giochi casual pensati per partite veloci. Porsche parte con tre titoli: “Chi vuol essere milionario?” di Sony Pictures, Overcooked di Team17 e UNO Car Party di Mattel.

Porsche ha imparato dalla figuraccia di Tesla, che nel 2021 fu costretta a disabilitare i giochi mentre l’auto era in movimento dopo le proteste sulla sicurezza. Ora si può giocare solo durante le soste per la ricarica nei Supercharger. La soluzione tedesca è più sofisticata. I passeggeri possono giocare anche durante il viaggio, ma lo schermo ha una modalità privacy che impedisce al conducente di distrarsi.

Quando l’auto è parcheggiata, anche il conducente può unirsi al divertimento. È chiaramente pensato per le lunghe attese alle colonnine di ricarica, dove i tempi morti possono diventare momenti di svago condiviso.

Porsche non è la prima né sarà l’ultima. BMW, Volkswagen e Audi hanno già integrato AirConsole nei loro modelli. Mercedes-Benz è andata oltre con Boosteroid, permettendo di giocare a titoli PC come Fortnite e Sea of Thieves. È una gara a chi offre l’intrattenimento più ricco, come se la qualità di guida non bastasse più a vendere auto premium…

La Macan apre le danze

L’implementazione partirà dalla nuova Macan elettrica entro fine anno, per poi estendersi ad altri modelli. Sarà disponibile in tutti i mercati dove opera Porsche Connect, eccetto la Cina (dove probabilmente hanno già le loro piattaforme gaming integrate). Al Salone di Monaco del prossimo mese, Porsche e N-Dream presenteranno più dettagli sull’esperienza di gioco.