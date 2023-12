Porta Alexa con te con Echo Auto: in SUPER OFFERTA Amazon (-50%)

Scopri i vantaggi di portare Alexa sempre con te in macchina con Echo Auto, un sistema di assistenza digitale che trasforma la tua vettura in una vera e propria smart auto. Il bello è che puoi farlo ad un prezzo ridicolo perché grazie allo sconto del 50% disponibile da oggi puoi acquistare il dispositivo a soli 34,99 euro invece di 69,99. Piccola spesa, massima resa.

Echo Auto: come funziona e perché non ne potrai fare a meno

Echo Auto è l’accessorio perfetto per trasformare il tuo veicolo in un ambiente intelligente e connesso. Progettato per garantire un utilizzo a mani libere, ti consente di sfruttare al massimo tutte le funzionalità di Alexa, come la riproduzione di musica, l’effettuazione di chiamate, la risposta ai messaggi e tanto altro, senza distrazioni mentre sei al volante.

Grazie al suo design sottile, Echo Auto si integra perfettamente nell’abitacolo della tua auto. I 5 microfoni integrati assicurano che Alexa possa sentirti chiaramente nonostante il rumore del traffico o altri suoni ambientali. Inoltre, il dispositivo include un caricatore rapido per auto, garantendoti sempre un telefono carico durante i tuoi spostamenti.

Divertiti a riprodurre la tua musica preferita semplicemente chiedendo ad Alexa di avviare playlist da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri. La modalità Follow Me Music ti consente di riprendere la tua riproduzione multimediale esattamente da dove l’avevi lasciata.

Con Echo Auto, puoi effettuare chiamate in modo facile e veloce, chiedere a Alexa di controllare i dispositivi smart home compatibili mentre sei in viaggio e godere di intrattenimento a mani libere con podcast, notizie e audiolibri di successo.

Non preoccuparti infine per la privacy: Echo Auto è progettato con diversi elementi di sicurezza, inclusi microfoni che possono essere disattivati con un apposito pulsante quando necessario.

Non perdere l’opportunità di rendere la tua guida più intelligente e connessa. Acquista subito Echo Auto a un prezzo imbattibile e trasforma il tuo viaggio in un’esperienza ancora più piacevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.