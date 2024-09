Porta il tuo numero in Ho a partire da 2,99€: hai 200GB e il 5G

Se in questo momento fai la portabilità del tuo numero ad Ho il costo di attivazione parte da soli 2,99€. Nell’offerta avrai 200 GB in 5g, minuti e SMS illimitati. Questa promozione è attiva solo per poco: per attivarla non devi fare altro che andare sul sito di Ho e seguire le istruzioni. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa prevede l’offerta.

I vantaggi dell’offerta di Ho

Ho è uno degli operatori di telefonia più apprezzati in Italia. Le sue offerte sono sempre molto interessanti per via del loro rapporto qualità-prezzo. Come questa che sta proponendo in queste ore, che prevede 200 GB, minuti ed SMS illimitati al prezzo di 9,99€ al mese. Il costo di attivazione parte da 2,99€, ma può variare in base all’operatore di provenienza. Inclusi nella promo in questione c’è anche la SIM gratis e l’assistenza WhatsApp.

Ma le ottime caratteristiche di questo operatore virtuale non si fermano qui. Tutte le offerte dispongono di:

Navigazione in hotspot;

Numero 42121 per credito residuo;

SMS ho. chiamato;

Avviso di chiamata;

Trasferimento di chiamata;

Fai ripartire i tuoi Giga a 9,99€

E tutto facilmente gestibile attraverso l’app, da cui è possibile controllare i GB residui e lo stato del credito. Per attivare l’offerta non devi fare altro che andare sul sito di Ho e seguire le istruzioni riportate sullo schermo. Hai anche la possibilità di usufruire della garanzia “Soddisfatti o rimborsati”, entro 30 giorni dall’attivazione.