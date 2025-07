Porta ovunque i tuoi file con il Toshiba Canvio Basics da 1 TB

Se cerchi una soluzione semplice, pratica e affidabile per archiviare e trasportare i tuoi dati, il Toshiba Canvio Basics da 1 TB è l’hard disk esterno che fa per te. Con una capacità di 1 TB, hai spazio a sufficienza per salvare documenti di lavoro, foto e video delle vacanze, ma anche per effettuare backup completi dei tuoi dispositivi. In più puoi utilizzarlo anche per salvare i giochi per PlayStation e Xbox. Insomma, un dispositivo indispensabile che oggi trovi in offerta su eBay con il 26% di sconto.

3 ragioni per scegliere l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics 1TB

Tecnologia Plug & Play

Compatibilità con le console

Eccellente rapporto qualità/prezzo

Tieni al sicuro tutti i tuoi file più importanti

Con un design compatto, un peso minimo e una finitura nera opaca, l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1TB è ideale per l’uso quotidiano e per portarlo sempre con te nello zaino o nella borsa del PC. Grazie alla tecnologia Plug & Play ti basta collegarlo alla porta USB del tuo PC o notebook, senza bisogno di installazioni o alimentatori esterni. Così anche se devi trasferire file e documenti dal PC di un amico o di un collega, non hai bisogno di altro che del tuo hard disk.

Dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 1, compatibile anche con USB 2.0, puoi trasferire rapidamente grandi quantità di dati in pochi secondi. Che si tratti di file di lavoro, progetti creativi o contenuti multimediali, avrai sempre a disposizione le prestazioni di cui hai bisogno. Il Toshiba Canvio Basics è anche una scelta perfetta per chi vuole proteggere i propri dati più importanti, grazie alla possibilità di creare facilmente copie di sicurezza.

Ideale per chi…

Ha necessità di backup e spazio di archiviazione

Utilizza console che supportano HDD esterni come PS4, PS5 e Xbox

Vuole un drive semplice da utilizzare senza configurazioni particolari

Non rinunciare alla comodità, alla praticità e alla sicurezza di uno spazio di archiviazione fisico e approfitta dello sconto del 26% per acquistare l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1TB a soli 51.99€.