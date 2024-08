Porta un pezzo di GIAPPONE a casa tua con questo set LEGO!

LEGO Art “Hokusai – La Grande Onda” è una vera e propria perla per gli amanti dell’arte e del Giappone. Questa esperienza di costruzione ti permetterà di ricreare uno dei capolavori più famosi della storia dell’arte, mattoncino dopo mattoncino. E con le “Offerte Ritorno a Scuola” by Amazon, potrai prenderlo a soli 79,50€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Questo progetto offre agli appassionati la possibilità di rendere omaggio a Katsushika Hokusai, il maestro giapponese che, con la sua straordinaria xilografia “La Grande Onda al largo di Kanagawa“, ha segnato un’epoca e affascinato generazioni di amanti dell’arte.

Creata intorno al 1831, “La Grande Onda”, è un’opera che racchiude in sé la potenza primordiale della natura. Il quadro immortala un’onda maestosa e spaventosa, pronta a travolgere piccole barche da pesca, mentre sullo sfondo il sacro Monte Fuji osserva la scena con calma imperturbabile. Questo capolavoro fa parte della famosa serie “Trentasei vedute del monte Fuji” e ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte grazie alla sua composizione armoniosa e all’impatto emotivo che trasmette.

LEGO, con la sua tradizione di reinterpretare opere d’arte in modo innovativo, offre una nuova prospettiva su questo capolavoro giapponese. Attraverso i mattoncini, i dettagli dell’oceano in tempesta prendono vita, dando forma a un’esperienza visiva unica. Le sfumature dell’acqua, il dinamismo dell’onda e la fragilità delle barche sono ricreati in modo magistrale, permettendo a chi costruisce il set di capire tutta l’essenza dietro all’opera e di coglierne ogni singolo dettaglio con un approccio non di certo convenzionale!

Inizia la tua nuovissima avventura LEGO acquistando questo set ad appena 79,50€, risparmiando davvero tanto sul prezzo originale (99,99€)!