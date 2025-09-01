 Portatile Acer per la scuola: imperdibile in offerta a 389 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Portatile Acer per la scuola: imperdibile in offerta a 389 euro

Le caratteristiche di Acer Aspire 3 lo rendono il portatile perfetto per la scuola: non perdere l'offerta dedicata al Back to School.
Portatile Acer per la scuola: imperdibile in offerta a 389 euro
Tecnologia Laptop
Le caratteristiche di Acer Aspire 3 lo rendono il portatile perfetto per la scuola: non perdere l'offerta dedicata al Back to School.

È tempo di tornare sui banchi di scuola: qui ti segnaliamo l’offerta di Amazon per il Back to School che porta Acer Aspire 3 al suo prezzo minimo storico. È il computer portatile perfetto per studiare (e non solo). Non lasciarti sfuggire l’occasione, farà gola a molti e non è da escludere un sold out dietro l’angolo. Ha tutto ciò che serve, dall’ampio schermo al processore dalle prestazioni elevate, fino alla batteria che dura molto con una sola ricarica.

Compra Acer Aspire 3 a 389 euro

Acer Aspire 3 in offerta per il Back to School

Il sistema operativo è Window 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla descrizione completa per saperne di più.

  • Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD;
  • processore AMD Ryzen 5 7520U con GPU AMD Radeon;
  • 8 GB di RAM DDR5;
  • SSD PCIe da 512 GB;
  • connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;
  • webcam con microfono, altoparlanti;
  • batteria con autonomia elevata.

Il design del portatile Acer Aspire 3

L’offerta di oggi in vista del Back to School ormai sempre più vicino porta il laptop Acer Aspire 3 al suo prezzo minimo storico di soli 389 euro. Considerando il ritorno a scuola nelle prossime settimane è un affare da non perdere.

Acer Aspire 3 A315-24P-R8DK PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen™ 5 7520U, RAM 8 GB DDR5, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

Compra Acer Aspire 3 a 389 euro

Come sempre, puoi contare sull’affidabilità di Amazon, che attraverso la sua rete logistica si occupa sia della vendita che della spedizione. Non manca nemmeno la consegna gratis, prevista già entro domani se lo ordini adesso. Concludiamo segnalando che il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già messo alla prova è 4,4/5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Honor annuncia MagicBook Art 14 2025 e MagicPad 3

Honor annuncia MagicBook Art 14 2025 e MagicPad 3
MacBook Air 13

MacBook Air 13" con M4: prezzo a sorpresa su Amazon con questo sconto
Framework Laptop 16 con Ryzen AI 300 e GeForce RTX 5070

Framework Laptop 16 con Ryzen AI 300 e GeForce RTX 5070
Notebook Acer Nitro V 16 con RTX 4060 in promo su Amazon

Notebook Acer Nitro V 16 con RTX 4060 in promo su Amazon
Honor annuncia MagicBook Art 14 2025 e MagicPad 3

Honor annuncia MagicBook Art 14 2025 e MagicPad 3
MacBook Air 13

MacBook Air 13" con M4: prezzo a sorpresa su Amazon con questo sconto
Framework Laptop 16 con Ryzen AI 300 e GeForce RTX 5070

Framework Laptop 16 con Ryzen AI 300 e GeForce RTX 5070
Notebook Acer Nitro V 16 con RTX 4060 in promo su Amazon

Notebook Acer Nitro V 16 con RTX 4060 in promo su Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
1 set 2025
Link copiato negli appunti