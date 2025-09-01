Portatile Acer per la scuola: imperdibile in offerta a 389 euro

È tempo di tornare sui banchi di scuola: qui ti segnaliamo l’offerta di Amazon per il Back to School che porta Acer Aspire 3 al suo prezzo minimo storico. È il computer portatile perfetto per studiare (e non solo). Non lasciarti sfuggire l’occasione, farà gola a molti e non è da escludere un sold out dietro l’angolo. Ha tutto ciò che serve, dall’ampio schermo al processore dalle prestazioni elevate, fino alla batteria che dura molto con una sola ricarica.

Acer Aspire 3 in offerta per il Back to School

Il sistema operativo è Window 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti appena disponibili. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla descrizione completa per saperne di più.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD;

processore AMD Ryzen 5 7520U con GPU AMD Radeon;

8 GB di RAM DDR5;

SSD PCIe da 512 GB;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;

webcam con microfono, altoparlanti;

batteria con autonomia elevata.

L’offerta di oggi in vista del Back to School ormai sempre più vicino porta il laptop Acer Aspire 3 al suo prezzo minimo storico di soli 389 euro. Considerando il ritorno a scuola nelle prossime settimane è un affare da non perdere.

Come sempre, puoi contare sull’affidabilità di Amazon, che attraverso la sua rete logistica si occupa sia della vendita che della spedizione. Non manca nemmeno la consegna gratis, prevista già entro domani se lo ordini adesso. Concludiamo segnalando che il voto medio assegnato dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già messo alla prova è 4,4/5.