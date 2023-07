Portatile e leggero: ecco myPOS Go 2

Per i proprietari di piccole imprese che cercano qualcosa di portatile e leggero per elaborare i pagamenti con carta di credito, myPOS Go 2 è la soluzione ideale.

Questo dispositivo POS leggero e maneggevole è adatto a vari tipi di attività commerciali, consentendo a proprietari di negozi, professionisti e ristoranti di accettare comodamente pagamenti dai clienti in qualsiasi luogo.

Questo dispositivo è un’opzione eccellente per le aziende grazie alla sua convenienza, portabilità e all’ulteriore vantaggio di una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, questo dispositivo è una scelta intelligente per qualsiasi tipo di attività.

myPOS Go 2, il POS portatile e leggero che cercavi

Fino al 31 luglio 2023 è possibile acquistare myPOS Go 2 al prezzo scontato di 29,00 Euro (IVA esclusa), rispetto al prezzo originale di 39,00 Euro.

La commissione di transazione non è fissata a un importo specifico, ma piuttosto calcolata come una commissione dell’1,20% più 0,05 EUR aggiuntivi per ogni transazione.

Oltre alla sua convenienza, il dispositivo myPOS Go 2 offre ai clienti anche una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Non è necessario essere connessi a un telefono per iniziare ad accettare pagamenti con myPOS Go 2.

La scheda SIM dati integrata fornisce connettività 3G/4G gratuita, consentendoti di accettare pagamenti senza incorrere in spese aggiuntive, indipendentemente dalla tua posizione.

I clienti hanno la comodità di scegliere tra una varietà di opzioni di pagamento quando utilizzano questo dispositivo.

Queste opzioni includono carte di credito e di debito, pagamenti contactless, transazioni Chip&PIN e pagamenti con banda magnetica.

Con questi metodi di pagamento sicuri ed efficienti, i clienti possono effettuare i pagamenti rapidamente e in tutta tranquillità.

Non esitare troppo e acquista il POS portatile e leggero myPOS Go 2, approfittando dello sconto sul prezzo, che porta il costo da 39 a 29 euro.

