Portatile Gaming Dell Inspiron G15 a soli 679€ al Prime Day

Ultime ore per approfittare di un’ulteriore grande offerta del Prime Day 2025 su Amazon. Protagonista l’ottimo Portatile Gaming Dell Inspiron G15. Infatti, adesso lo acquisti a soli 679 euro, invece di 899 euro. Si tratta di un’ottima opportunità per ci cerca una buona soluzione per giocare in mobilità a tantissimi titoli.

Questo notebook da gaming monta l’ottima NVIDIA GeForce RTX 3050 che, pur non essendo l’ultimo ritrovato in quanto a scheda grafica, permette di sfruttare anche giochi più recenti e particolarmente energivori. In abbinata abbiamo un processore Intel Core i5 che assicura buone prestazioni, anche quando il lavoro si fa duro.

Portatile Gaming Dell Inspiron G15: ottima soluzione per la tua passione

Soddisfa le tue passioni grazie al Portatile Gaming Dell Inspiron G15, oggi a soli 679 euro su Amazon per il Prime Day! Con 16GB di RAM e 512GB di ROM, questo gioiellino è davvero speciale. Hai tutto il necessario per un utilizzo fluido e uno spazio capiente per i tuoi giochi.

Ready to game, preinstallato trovi Windows 11 Home. La tastiera italiana retroilluminata assicura una giocabilità pazzesca grazie all’ottima corsa dei tasti. Ottimo anche il display Full HD da 15 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Tutto è estremamente fluido e reattivo.

Non perdere altro tempo. Acquista ora il Dell inspiron G15 a soli 679 euro, invece di 899 euro.