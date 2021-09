Portatile Lenovo ideale per scuola e università a meno di 250 euro

Se stai cercando un buon computer portatile, ma che costi il meno possibile, abbiamo la soluzione per te. Si tratta del Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, un PC con sistema operativo Chrome OS economico, ma perfetto per lo studio e il lavoro.

PC portatile lenovo IdeaPad 3 Chromebook: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, partiamo dal display, un buon 14 pollici con risoluzione HD e bordi ultrasottili, piuttosto rari su questo tipo di dispositivo, dotato di webcam e microfono. Ottima la tastiera completa con layout italiano, che con le sue dimensioni contenute lascia spazio ad un generoso trackpad. A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron N4020 da 2 core e 2 thread con una frequenza massima di 2,8GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM LPDDR4 e 64GB eMMC per l’archiviazione. È evidente che non si tratta di una configurazione rivolta agli affamati di prestazioni. Tuttavia, l’autonomia di circa 10 ore consente sessioni di studio o lavoro impegnative, con una velocità e fluidità del sistema che di certo non mancano. Che si tratti di navigare, gestire documenti o godere dei contenuti multimediali, l’IdeaPad 3 Chromebook riesce a gestire tutto senza problemi.

Dal punto di vista della connettività troviamo un’ottima dotazione, ulteriormente espandibile. Le porte USB Type-A sono due, entrambe con specifica USB 3.1 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una soluzione indispensabile per collegare le periferiche di archiviazione esterne, ed effettuare rapidamente backup. Due anche le porte USB Type-C 3.1, di cui una con supporto al Power Delivery. È proprio quest’ultima a conbsentire l’espansione della connettività attraverso un HUB USB-C che fornisce tutte le porte di cui potresti avere bisogno, occupandone soltanto una sul computer. Presente perfino un pratico lettore di microSD, mentre il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth completano la dotazione con le reti wireless. In sostanza, un ottimo compromesso per chi vuole un laptop per tutti i giorni, ad un prezzo estremamente contenuto.

Grazie ad uno sconto del 29%, infatti, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 249 euro per un risparmio di ben 100 euro sul prezzo di listino.