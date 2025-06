Portatile lento e con poca autonomia: CCleaner è la soluzione giusta

Un portatile lento può risultare molto difficile da utilizzare, arrivando a essere persino frustrante per l’utente, soprattutto se alle scarse prestazioni si aggiunge un’autonomia ridotta. Per risolvere questi problemi c’è oggi una soluzione: CCleaner.

Il tool in questione può fare la differenza e garantire un miglioramento netto delle prestazioni oltre che un incremento dell’autonomia, per un’esperienza d’uso più appagante anche senza la necessità di dover acquistare un nuovo portatile.

Per accedere al servizio è ora possibile sfruttare uno sconto del 50% sul costo del piano annuale. La versione Pro Plus è ora disponibile al prezzo di 29,97€ mentre la versione Premium, che permette di sfruttare il tool anche su Mac e Android, costa 39,97 euro.

La promozione è accessibile tramite il sito ufficiale di CCleaner, qui di sotto. Il software è utilizzabile su 3 dispositivi (oppure 5 optando per la versione Premium). Il servizio è disponibile con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

CCleaner: la soluzione giusta quando il portatile è lento

Con CCleaner è possibile sfruttare una serie di strumenti pensati per garantire un miglioramento delle prestazioni (fino al 34%) e dell‘autonomia (fino al 30%). In questo modo, è possibile rendere un portatile lento e difficile da utilizzare molto più valido e in grado di offrire un’esperienza d’uso più completa.

Il servizio include un sistema brevettato che consente di eliminare le problematiche alla base delle scarse prestazioni. In aggiunta, c’è il tool Driver Updater che permette di aggiornare con semplicità i driver del computer, eliminando il rischio di dover fare i conti con problemi di incompatibilità.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il sistema PC Health Check per verificare lo stato di salute del PC e disattivare i programmi che si avviano in automatico e che possono appesantire il computer. Con la versione Pro Plus è possibile aggiungere anche due strumenti aggiuntivi come Recuva, il sistema per recuperare file dal computer, e Speccy, che permette di analizzare le specifiche dettagliate del computer.

Per iniziare a utilizzare CCleaner è sufficiente seguire il link qui di sotto. Con la promozione in corso è possibile accedere allo sconto del 50% sul piano annuale delle versioni Plus e Premium.