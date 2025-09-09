 Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro

Windows 11 e CPU Intel per questo portatile in offerta a tempo su Amazon: approfitta del forte sconto, è perfetto per il ritorno a scuola.
Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro
Tecnologia Laptop
Windows 11 e CPU Intel per questo portatile in offerta a tempo su Amazon: approfitta del forte sconto, è perfetto per il ritorno a scuola.

Gli studenti stanno tornando a scuola proprio in questi giorni e molti hanno bisogno di un nuovo portatile. Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone il modello bvate B5 in forte sconto, al prezzo stracciato di soli 199 euro. Una spesa davvero irrisoria, ma ha tutto ciò che serve per lo studio (e non solo). Il sistema operativo è Windows 11. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Compra il portatile a soli 199 euro

Le caratteristiche del portatile bvate B5

Tra le specifiche tecniche in dotazione vale la pena citare il display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD, compatto nella diagonale così da occupare poco spazio anche nello zaino. Sotto la scocca, all’interno del suo design sottile, c’è poi il processore Intel Celeron N4020 con chip grafico integrato, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività e una gamma completa di slot. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda del portatile.

Il portatile bvate B5

I clienti dell’e-commerce che hanno già avuto la possibilità di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto nelle recensioni pubblicate, pari a 4,7/5. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe ovviamente scadere da un momento all’altro: approfittane e acquista il notebook bvate B5 al prezzo finale di soli 199 euro.

bvate PC Portatile 14 pollici Notebook Win 11 upto 2.8 GHz 256 GB ROM Supporta l’espansione SSD 1TB Celeron N4020 2.4G+5G WiFi 4.2 USB HDMI Tastiera italiana membrana mouse senza fili-B

Compra il portatile a soli 199 euro

Se decidi di ordinare adesso il portatile, arriverà a casa tua con la consegna gratuita entro domani. La spedizione è gestita direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità durante il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 9 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)

LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)
Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO

Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO
IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad

IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad
IFA 2025: Acer Nitro V 16 e Predator Helios 18P AI

IFA 2025: Acer Nitro V 16 e Predator Helios 18P AI
LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)

LG gram AI 15Z80T: laptop AI supersottile a -300 euro (offerta)
Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO

Notebook convertibile con display AMOLED: il Samsung Galaxy Book5 è in MAXI SCONTO
IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad

IFA 2025: nuovi notebook Lenovo ThinkPad
IFA 2025: Acer Nitro V 16 e Predator Helios 18P AI

IFA 2025: Acer Nitro V 16 e Predator Helios 18P AI
Davide Tommasi
Pubblicato il
9 set 2025
Link copiato negli appunti