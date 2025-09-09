Un portatile per la scuola? Questo è in offerta a soli 199 euro

Gli studenti stanno tornando a scuola proprio in questi giorni e molti hanno bisogno di un nuovo portatile. Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone il modello bvate B5 in forte sconto, al prezzo stracciato di soli 199 euro. Una spesa davvero irrisoria, ma ha tutto ciò che serve per lo studio (e non solo). Il sistema operativo è Windows 11. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Le caratteristiche del portatile bvate B5

Tra le specifiche tecniche in dotazione vale la pena citare il display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD, compatto nella diagonale così da occupare poco spazio anche nello zaino. Sotto la scocca, all’interno del suo design sottile, c’è poi il processore Intel Celeron N4020 con chip grafico integrato, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A questo si aggiungono i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività e una gamma completa di slot. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda del portatile.

I clienti dell’e-commerce che hanno già avuto la possibilità di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto nelle recensioni pubblicate, pari a 4,7/5. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe ovviamente scadere da un momento all’altro: approfittane e acquista il notebook bvate B5 al prezzo finale di soli 199 euro.

Se decidi di ordinare adesso il portatile, arriverà a casa tua con la consegna gratuita entro domani. La spedizione è gestita direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità durante il trasporto.