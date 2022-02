Portatile Teclast: prezzo speciale oggi su Amazon

Versatile per definizione, grazie alle caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività così come allo studio e per il tempo libero, Teclast F15 Plus 2 è il computer portatile giusto per chi sta cercando un modello completo a un prezzo accessibile. Oggi può essere tuo approfittando del coupon sconto Amazon dal valore di 80 euro.

Teclast F15 Plus 2: il portatile è l’occasione di oggi

Le specifiche tecniche più importanti sono queste: grande display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Gemini Lake N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, lettore microSD, porte USB 2.0, 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI per la connessione a un monitor esterno, jack audio, webcam con microfono, altoparlanti, tastiera full size, ampio touchpad e batteria capiente per una grande autonomia. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il design è quello elegante e dal profilo sottile visibile in queste immagini. Come si legge nella descrizione completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di installare l’aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11.

Gli interessati possono approfittare oggi del coupon promozionale Amazon e allungare le mani sul laptop F15 Plus 2 di Teclast al prezzo finale di soli 339,99 euro invece di 419,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con consegna a domicilio senza spese aggiuntive.

