Portatile Windows 11 per la DaD al PREZZO MINIMO

Ottimo per la didattica a distanza e per lo smart working, Teclast F7 Plus 2 è un computer portatile dall'elevato rapporto qualità-prezzo. A renderlo ancor più interessante oggi è la possibilità di acquistarlo al prezzo minimo storico grazie all'offerta proposta da Amazon.

Teclast F7 Plus 2 al prezzo minimo storico: ORA

Sono queste le caratteristiche e le specifiche tecniche che rendono il laptop un valido alleato per lo studio e la produttività di tutti i giorni: display da 14,1 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), CPU Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB, slot microSD, tastiera retroilluminata, grande touchpad, webcam con microfono, altoparlanti, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il portatile è pronto per l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Il sistema operativo preinstallato all'acquisto è Windows 10.

Oggi hai la possibilità di allungare le mano su Teclast F7 Plus 2, un laptop ideale per la didattica a distanza e la produttività in smart working, al prezzo finale di soli 319,99 euro invece di 399,99 euro come da listino. Con disponibilità immediata, è consegnato a domicilio in un giorno grazie alla spedizione gratuita offerta da Amazon.