Portatile Windows 11: mai così conveniente

Con caratteristiche che lo rendono adatto a produttività, didattica a distanza, navigazione e intrattenimento multimediale, Teclast F7 Plus 3 è un elegante computer portatile pronto per Windows 11 e proposto oggi con 70 euro di sconto su Amazon. Un’ottima occasione di cui approfittare, per chi desidera acquistare un PC nuovo e performante.

Teclast F7 Plus 3 è l’affare di oggi su Amazon

Per comprendere quali siano le potenzialità del laptop è sufficiente dare uno sguardo alle sue più importanti specifiche tecniche: display Full HD da 14 pollici con bordi ultrasottili, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte raccolte nella scheda del prodotto.

Tra le caratteristiche spicca la possibilità di scaricare subito l’aggiornamento al nuovo Windows 11 (al momento dell’acquisto è fornito con Windows 10 preinstallato) senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva, grazie alla licenza ufficiale Microsoft.

In questo momento, il portatile Teclast F7 Plus 3 è in vendita su Amazon al prezzo di soli 329,99 euro invece di 399,99 euro come da listino. Approfittando del forte sconto si ha diritto anche alla spedizione gratuita e immediata. Un vero affare.