Come vedere Portogallo-Svizzera in streaming

Portogallo-Svizzera è l’ultimo ottavo di finale dei mondiali di calcio in Qatar. Mette di fronte la nazionale capitanata da CR7, intenzionata ad arrivare fino in fondo al torneo, e la squadra Shaqiri ed Embolo, già in grado di piegare Camerun e Serbia durante il girone di qualificazione. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:00 di martedì 6 dicembre. A ospitare l’incontro è l’impianto Lusail Stadium. La partita può essere vista in diretta streaming gratis.

Portogallo-Svizzera: guarda la partita in diretta streaming

Non servono abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento: basta connettersi alla piattaforma RaiPlay da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. Infatti, l’intera competizione è un’esclusiva del servizio pubblico. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). Chi dispone di un apparecchio compatibile con la nuova tecnologia HbbTV può godersela in formato 4K (al numero 101).

Le due nazionali si sono incontrate un totale pari a 25 volte nel corso della loro storia, nel periodo compreso tra il lontano 1938 e il 2022, l’ultima volta nel mese di giugno per la Nations League. Ad oggi, il bilancio è a favore dei nostri vicini di casa, con 11 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. A questo giro sono però i portoghesi capitanati da Cristiano Ronaldo a partire con il favore dei pronostici, dove aver chiuso il girone di qualificazione al primo posto.

Portogallo-Svizzera è visibile in streaming gratis anche dall’estero e con telecronaca in italiano. Per accedervi è sufficiente connettersi a RaiPlay passando da NordVPN (in forte sconto), in modo da ottenere dal servizio un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

