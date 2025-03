POS da soli 19€: ora i lettori myPOS supportano anche Satispay

Grazie all’offerta di myPOS puoi far crescere la tua attività, contando su un lettore di carte in grado di accettare tutti i metodi di pagamento, anche quelli digitali sempre più diffusi. Hai a disposizione un dispositivo evoluto, facile da configurare e da utilizzare, a partire da soli 19 euro, con punti di forza come l’assenza di canone mensile e di contratti vincolanti. Questo ti permetterà di accontentare i tuoi clienti, fidelizzandoli e invogliandoli a tornare da te per gli acquisti futuri.

Scegli il myPOS più adatto a te: ecco le offerte

Scegli tu se ordinare il modello Go 2 (a 19 euro invece di 39 euro), dal design compatto e votato alla portabilità, che invia gli scontrini via email o SMS e dotato di una batteria interna con autonomia sufficiente per eseguire oltre 1.000 operazioni con una ricarica. Oppure, in alternativa, il Go Combo (a 129 euro invece di 189 euro) che include la stampante e ben due batterie. Entrambi possono contare su una SIM dati gratuita e illimitata oltre che sulla connettività Wi-Fi. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per altre informazioni a proposito di specifiche tecniche e funzionalità supportate.

Non è tutto: grazie all’accordo appena siglato, Satispay è ufficialmente entrato a far parte dei metodi di pagamento accettati da myPOS. Questo permette di andare incontro ancor di più alle esigenze dei clienti, fidelizzandoli e spingendoli a tornare.

Dai uno sguardo alle pagine del sito ufficiale per scoprire gli altri tipi di lettori presenti nel catalogo e per conoscere i vantaggi inclusi: dai versamenti sul conto esistente alla carta di debito aziendale gratuita, fino alla totale assenza di costi mensili. I prezzi qui riportati sono da intendersi IVA esclusa.