POS a canone zero con conto e carta di debito gratis grazie a myPOS

Se con l’inizio del nuovo anno stai valutando l’acquisto di un nuovo POS mobile per la tua azienda, tra le offerte più interessanti si annovera quella di myPOS, fintech specializzata nella realizzazione di POS per piccole aziende. I suoi terminali sono compatibili con le reti Wi-Fi e includono una SIM dati illimitata e gratuita. Inoltre permettono di accettare pagamenti ovunque, qualunque sia il metodo scelto.

Due motivi validi per scegliere myPOS per la propria azienda sono le funzionalità extra incluse nel canone gratuito dell’offerta. Tra queste sono disponibili il conto aziendale per incassi immediati (meno di 3 secondi) e la carta di debito aziendale gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

La richiesta di un terminale di vendita può essere presentata tramite questa pagina del sito myPOS.

POS a canone zero dell’azienda fintech myPOS

myPOS Go 2 è il POS più economico di myPOS. Costa 39 euro e offre un lettore di carte portatile autonomo, l’invio degli scontrini via e-mail o SMS, oltre 1.000 operazioni con una sola carica, canone mensile azzerato e una scheda SIM dati 4G con traffico illimitato a zero spese.

Al di là del conto e della carta di debito aziendali, tutti i terminali myPOS sono in grado di accettare i pagamenti effettuati con carte contactless, carte di credito e debito Chip&Pin e i principali wallet digitali come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Se il fatturato mensile della carta è inferiore a 10.000 euro, è prevista una commissione pari a 1,20% per ogni transazione. Ciò significa che per un pagamento di 100 euro si riceveranno nel conto aziendale 98,80 euro. Per le imprese più grandi, con un fatturato mensile della carta superiore ai 10.000 euro, è possibile richiedere un preventivo su misura tramite questa pagina del sito myPOS.