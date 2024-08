POS a zero commissioni: la scelta giusta è l'offerta di Axerve

Accedere a un POS con zero commissioni è ora più semplice grazie ad Axerve e alla sua offerta Smart POS Easy. Questa soluzione, infatti, consente l’accesso a un POS con canone mensile e senza commissioni (fino a 30.000 euro di transato), risultando la scelta giusta per tanti esercenti.

La promozione mette a disposizione il POS Android PAX A920 Pro, con connettività 4G e Wi-Fi (la SIM per l’accesso alla rete dati è inclusa) e possibilità di stampa dello scontrino. Si tratta di un’offerta completa, disponibile senza costi iniziali e con un canone da 17 euro + IVA al mese oltre che con la possibilità di accettare pagamenti da tutte le principali carte nazionali e internazionali.

Per sfruttare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di Axerve e seguire la procedura di attivazione online.

POS con zero commissioni: ci pensa Axerve

L’offerta Smart POS Easy di Axerve prevede un canone mensile di 17 euro + IVA per incassi fino a 10.000 euro all’anno. In alternativa, il canone è di 22 euro + IVA al mese per incassi fino a 30.000 euro. Una volta superata la quota di 30.000 euro, le transazioni avranno una commissione ridotta all’1% + IVA.

Axerve mette a disposizione dei suoi clienti una dashboard online, per monitorare tutti gli aspetti legati al funzionamento del POS, i pagamenti incassati e molti altri dati. Nell’offerta è incluso il POS Android PAX A920 Pro, con connettività 4G e Wi-Fi e stampa dello scontrino. Con il POS è possibile incassare pagamenti con tutte le principali carte di pagamento.

Si tratta, quindi, di un’offerta ricca e completa, ideale per chi ha bisogno di un POS senza commissioni, preferendo una soluzione con un canone mensile. Per richiedere l’offerta è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il box riportato qui di sotto.