POS Axerve Easy: 1% di commissioni, zero costi fissi, 4G e WiFi

Per i titolari di attività che desiderano aggiornare il loro sistema di pagamento, Axerve offre una proposta interessante: POS Easy.

Questo dispositivo di ultima generazione supporta 4G e Wi-Fi, e presenta vantaggi notevoli come canone a zero e solo 1% di commissioni, indipendentemente dall’importo della transazione. Per approfittare di questo piano tariffario davvero vantaggioso basta andare sul sito di Axerve. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio la proposta di Axerve.

Tutti i vantaggi della soluzione POS di Axerve

Axerve si è affermata come il principale hub dei pagamenti digitali in Italia, supportando sia i pagamenti online che in negozio. Con una lunga esperienza nel settore, l’azienda del gruppo Fabrick fornisce soluzioni innovative con oltre 250 metodi di pagamento disponibili, posizionandosi come uno dei maggiori punti di riferimento per le attività commerciali che vogliono semplificare i pagamenti digitali.

Tra i principali vantaggi dell’offerta c’è l’accredito dei pagamenti su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo alla transazione, senza la necessità di aprire un nuovo conto. Inoltre, il terminale è dotato di una SIM multi-operatore con traffico dati gratuito, che garantisce la migliore copertura nella propria zona e una transazione rapida e sicura.

L’offerta di Axerve prevede commissioni all’1% e nessun canone fisso per l’utilizzo del terminale. Il dispositivo ha un costo di 100€ (+ IVA), mentre l’attivazione richiede solo un’imposta di bollo di 16€.

L’offerta non prevede vincoli di permanenza né costi per il recesso anticipato. Il POS Android viene fornito con una garanzia di un anno che include anche il servizio di manutenzione. Per l’attivazione vai sul sito di Axerve.