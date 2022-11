POS, cambiamenti in vista per il 2023

Dal 30 giugno, liberi professionisti, commercianti, artigiani, tabaccai, strutture ricettive e tassisti sono tenuti ad accettare pagamenti con bancomat e carte di credito tramite POS.

Adesso ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) ha stabilito che l’obbligo non si applica ai valori postali, bollati e generi di monopolio.

In particolare, ADM ha stabilito che, per la vendita di determinati beni, i commercianti possono rifiutarsi di accettare pagamenti elettronici se sono titolari di patentino e di generi di monopolio.

Insomma, sono questi i casi in cui accettare pagamenti in contanti anziché con carta di debito o di credito per articoli come tabacchi, sigarette, marche da bollo e francobolli.

Per tutti gli altri prodotti il pagamento tramite terminale resta obbligatorio. Optando per le soluzioni myPOS, si può richiedere un credito d’imposta del 30% o 100% sulle commissioni.

POS myPOS e credito d’imposta: come richiederlo

La legge 157/2019 ha introdotto la possibilità di richiedere un credito d’imposta del 30% sui costi di commissione per tutti i servizi di pagamento digitali.

Il decreto fiscale 99/2021 ha poi aumentato il credito d’imposta dal 30 al 100% nel caso in cui l’esercente rispetti determinati requisiti.

Il credito d’imposta del 30% è a favore delle attività che hanno un fatturato fino a 400.000 euro all’anno.

Invece, il credito d’imposta del 100% è ad appannaggio degli esercenti che hanno POS collegati a registratori telematici e con ricavi e compensi che superano i 400.000 euro all’anno.

Basta soltanto optare per una delle soluzioni myPOS in questa pagina e richiedere il credito d’imposta compilando il modello F24 e dichiarando i costi di commissione pagati.

Le altre novità per il 2023

Tra le altre novità previste per il 2023 per bancomat e carte di credito, la riforma fiscale avviata da Draghi riprenderà piede.

Le nuove regole dovrebbero estendere l’esenzione per alcune categorie di commercianti e stabilire la soglia di importi sotto la quale non si potranno accettare pagamenti di carte di credito e debito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.