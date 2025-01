POS con SIM dati gratuita e illimitata: scopri l’offerta myPOS

Qualunque attività commerciale e professionale, piccola o grande che sia, ha la necessità di accettare pagamenti elettronici. È una tipologia di pagamento che molti clienti preferiscono rispetto al contante e che richiede per gli esercenti e i professionisti una soluzione che sia non solo economicamente conveniente, ma anche tecnologicamente avanzata. Con myPOS tutti i terminali di pagamento prevedono la connessione gratuita e illimitata per accettare pagamenti in ogni occasione. Scopri il terminale myPOS più adatto alle tue esigenze.

L’autonomia di cui hai bisogno per i pagamenti elettronici della tua azienda

myPOS si distingue per un’offerta chiara e trasparente che fa della semplicità e della convenienza i suoi tratti distintivi. Tutti i terminali di pagamento myPOS, infatti, funzionano autonomamente senza la necessità (come avviene con altri dispositivi) di collegarlo a uno smartphone. I terminali myPOS, infatti, dispongono di una SIM dati illimitata (e senza costi aggiuntivi) con la quale ricevere pagamenti anche fuori dal punto vendita o dalla propria sede. La SIM si connette alla rete 4G più potente, mentre il Wi-Fi alla rete aziendale per avere sempre il dispositivo funzionante.

I terminali myPOS accettano tutte le tipologie di pagamento: carte di debito e di credito, wallet digitali e carte contactless. Tutto è gestibile dall’app mobile gratuita con la possibilità di ricevere gli incassi direttamente (e immediatamente) sul proprio corrente aziendale. Non ci sono costi aggiuntivi o vincoli, ma si paga solo per l’utilizzo del servizio.

Inoltre myPOS mette a disposizione una carta di debito aziendale Mastercard da utilizzare in Italia e all’estero per pagamenti contactless. Uno strumento comodo da consegnare ai propri collaboratori in trasferta o per le proprie spese di viaggio.

Scopri tutta l’offerta dei terminali di pagamento myPOS, scegliendo tra myPOS Go 2 a 39€, myPOS Go Combo a 189€, myPOS Carbon a 229€ e myPOS Pro a 249€.