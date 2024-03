POS Easy: 50% di cashback sulle commissioni delle transazioni

POS Easy a Commissioni offre una soluzione versatile per accettare i pagamenti con carta. Questo sistema POS proposto da Axerve si distingue per la sua struttura tariffaria, mirata ad eliminare i costi fissi e ad ottimizzare l’efficienza operativa per le aziende.

50% di sconto sulle commissioni delle transazioni POS Easy propone un modello economico senza canoni annuali, che prevede solo una commissione fissa dell’1% sulle transazioni eseguite. Questo modello è ideale per le imprese che mirano a ridurre i costi operativi fissi, senza compromettere la qualità del servizio. In aggiunta, la promozione attuale offre ai nuovi clienti un cashback del 50% sulle commissioni fino al 30 maggio 2024, rendendo questa soluzione ancora più conveniente. Terminale POS PAX A920 Pro Il terminale POS al centro di questa offerta è il PAX A920 Pro, venduto al prezzo di 100 €, più un’imposta di bollo di 16 € per l’attivazione del servizio. Questo dispositivo portatile con sistema operativo Android combina leggerezza e compattezza. Offre connettività Wi-Fi e 4G, grazie alla SIM 4G inclusa, garantendo transazioni rapide e sicure. Un’altra caratteristica distintiva è la stampante per ricevute integrata, che offre praticità sia agli esercenti che ai clienti. Ampia accettazione di circuiti di pagamento e funzionalità avanzate POS Easy supporta tutti i principali circuiti di pagamento, sia nazionali che internazionali, tra cui Visa, VPay, Mastercard, Maestro, e Pago Bancomat. Sono supportati anche metodi di pagamento innovativi come Apple Pay, Google Pay, e Samsung Pay. Questa versatilità rende il sistema ideale per una vasta gamma di attività commerciali. Flessibilità e assistenza L’accredito è possibile su qualsiasi conto corrente, fornendo flessibilità a diverse attività commerciali. Axerve offre inoltre un servizio di assistenza tecnica continua e non impone vincoli contrattuali, assicurando massima libertà e adattabilità agli utenti. Controllo e gestione tramite dashboard myStore Un altro punto di forza di POS Easy è la Dashboard myStore, un’interfaccia online che permette agli esercenti di monitorare in tempo reale le transazioni, fornendo una panoramica chiara e immediata dei pagamenti incassati. Per conoscere l’offerta completa di POS Easy a commissioni clicca qui.