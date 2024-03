 POS Easy di Axerve: 50% di cashback sulle commissioni

POS Easy di Axerve emerge come una soluzione adatta ad imprese di tutte le dimensioni, per accettare pagamenti digitali. Questo sistema POS elimina i costi fissi, introducendo una struttura di commissioni pensata per chi cerca di ridurre i costi fissi operativi, migliorando l’efficienza.

L’offerta di POS Easy a Commissioni non prevede canoni annuali, ma solo una commissione fissa dell’1% sulle transazioni effettuate con il POS. Inoltre, l’offerta attuale prevede per i nuovi clienti un cashback del 50% sulle commissioni fino al 30 maggio 2024.

Terminale POS PAX A920 Pro

Il terminale POS – il PAX A920 Pro- è in vendita al costo di 100 €, è inoltre prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €.

Il terminale proposto da Axerve è un dispositivo portatile Android, un POS leggero e di dimensioni compatte. Offre una connettività Wi-Fi e 4G, garantita da una SIM 4G inclusa, assicurando transazioni veloci e affidabili. In più, la funzionalità di stampa dello scontrino integrata offre un ulteriore livello di comodità per gli esercenti e i loro clienti.

POS Easy di Axerve permette di accettare tutti i principali circuiti nazionali e internazionali: Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat. Sono inoltre accettati anche i metodi di pagamento più innovativi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Il servizio offre l’accredito su qualsiasi conto corrente, garantendo flessibilità per diverse attività commerciali, assistenza tecnica continua da Axerve e nessun vincolo contrattuale, assicurando libertà e adattabilità per gli utenti.

Infine, grazie a “Dashboard myStore”, POS Easy mette a disposizione degli esercenti un’interfaccia online che permette avere sempre sotto controllo la situazione delle transazioni, con aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS.

Per conoscere l’offerta completa di POS Easy clicca qui.