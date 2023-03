POS Easy Axerve: connettività sempre disponibile a canone zero

Diventati ormai indispensabili per chi ha una partita IVA (e non solo), i POS devono essere in grado di avere una connettività sempre disponibile, oltre a essere facili da usare.

È il caso di ristoranti e bar, dove è necessario avere un lettore di carte portatile in modo da rendere le transazioni da parte dei clienti più agevoli.

Quindi, niente più POS collegati esclusivamente via cavo alla corrente elettrica, poiché limita il raggio d’azione di questi dispositivi.

Una delle migliori soluzioni attuali è rappresentata dal POS Easy di Axerve, a canone zero e con una commissione unica sulle transazioni.

Questo dispositivo non sfrutta soltanto la connessione Wi-Fi, ma anche quella in 4G. Ciò è possibile grazie alla SIM in dotazione, che si appoggia alla rete mobile gratuitamente.

In questo modo, i camerieri di un bar o di un ristorante oppure le attività che fanno servizio porta a porta possono accettare pagamenti in mobilità sfruttando la rete Wi-Fi e quella in 4G.

Connettività sempre disponibile a canone zero con POS Easy Axerve

L’assenza di canone mensile e la connettività sempre disponibile sono due dei tanti cavalli di battaglia del POS Easy Axerve. Inoltre, la commissione sulle transazioni è pari all’1%.

Il nome esatto del dispositivo è Smart POS Android PAX A910, dal peso di 410 grammi e le cui misure sono 17 x 8,2 x 6,2 centimetri.

È compatibile con svariati circuiti di pagamento e diverse modalità. Quindi, si possono accettare pagamenti tramite carte VISA e MasterCard, pagoBancomat, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Il costo del POS è di 100 euro + IVA. Per acquistarlo, basta cliccare sul link qui sotto:

Inoltre, con la dashboard Axerve myStore è possibile tenere tutto sotto controllo. L’interfaccia è molto intuitiva e semplice da navigare, con aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati tramite POS Easy.

