POS Easy Axerve, il POS a zero costi fissi che cercavi

C’è stato un tempo in cui l’apertura di un conto bancario era obbligatoria per chi voleva accettare pagamenti elettronici.

Ma adesso, POS Easy di Axerve sta cambiando le regole del gioco. Questa soluzione rivoluzionaria sta aprendo la strada a nuove opportunità per aziende di tutte le dimensioni, dai piccoli negozi a conduzione familiare agli imprenditori ambiziosi.

Ma cosa lo rende così innovativo? POS Easy si distingue per l’assenza di costi fissi e l’assenza di qualsiasi obbligo di apertura di un conto corrente.

I clienti pagheranno soltanto 100 euro una tantum, oltre a una commissione dell’1% su ogni transazione effettuata.

Per usare il POS non è necessaria l’apertura di un conto corrente, ma devi comunque fornire le tue coordinate bancarie per l’accredito di quanto guadagni.

POS Easy Axerve, la soluzione senza costi fissi che cercavi

POS Easy Axerve vanta una tecnologia all’avanguardia. Questo terminale è dotato di connettività Wi-Fi e 4G, sistema operativo Android, GPS integrato e touchscreen a colori.

Tali funzionalità non solo semplificano il processo di pagamento, ma forniscono anche un’esperienza utente moderna ed efficace.

I commercianti possono gestire facilmente le funzioni attraverso una dashboard online di facile utilizzo.

Poi c’è il discorso dei costi fissi. Con la soluzione POS Easy Axerve non dovrai pagare il canone né su base mensile e né su base annuale.

Oltre alla spesa una tantum di 100 euro, l’unico altro costo iniziale è la tassa di attivazione di 16 euro. Inoltre, la commissione di transazione dell’1% è in linea con il volume delle vendite ed è abbastanza ragionevole.

Per concludere, se stai cercando una soluzione moderna, conveniente e flessibile per la tua attività commerciale, POS Easy Axerve è la soluzione migliore.

