POS Easy Axerve, non paghi il canone ma solo una commissione ridicola

Axerve si è impegnata a creare offerte su misura per soddisfare le esigenze di tutte le imprese, semplici e immediate da attivare, con una soluzione senza canone.

Se sei alla ricerca di una nuova offerta, il POS Easy a commissione è un’opzione che puoi prendere in considerazione.

Con una commissione di appena l’1% e un POS Android, questa opzione è la preferita da molti. Vale la pena notare che non solo le ditte individuali e i liberi professionisti possono usufruire del POS Easy a commissione, ma anche aziende come SPA o SRL.

Se sei interessato a richiedere l’offerta a commissione POS Easy su Internet e non sei sicuro di come farlo, non temere: il processo è semplice e diretto. Bastano pochi semplici passaggi.

POS Easy Axerve a commissioni e senza canone: ecco come richiederlo

Per completare la richiesta del POS è necessario compilare tutti i campi del modulo di richiesta. I contratti di acquisto e noleggio del dispositivo sono già compilati con le informazioni fornite durante la richiesta e sono firmati digitalmente.

Completati i passaggi necessari, il POS ti verrà spedito direttamente a casa, ed è predisposto per l’immediato utilizzo.

Nel giro di pochi giorni avrai accesso a un sistema POS all’avanguardia dotato di fotocamera integrata e in grado di gestire tutte le attività relative ai pagamenti.

Lo Smart POS PAX A910 è dotato di tecnologie avanzate, tra cui un display touch screen, GPS, 4G e Wifi, nonché il sistema operativo Android, che gli consente di fornire servizi e funzionalità sicuri e innovativi.

Per garantire prestazioni ottimali, il POS è dotato anche di una scheda SIM che si collega automaticamente alla rete 4G dell’operatore selezionato.

Utilizzando POS Easy Axerve a commissioni, eviterai di pagare il canone, con soltanto una commissione dell’1% sulle transazioni effettuate attraverso il POS, oltre all’imposta di bollo una tantum di 16 euro necessaria per l’attivazione del servizio.

Clicca sul link qui sotto e acquista il terminale:

Il costo del POS Easy è di 100 euro + IVA.

