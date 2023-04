POS Easy Axerve senza commissioni, due mesi gratis con questo codice

Per molti commercianti, un POS senza commissioni è una soluzione interessante. Sfortunatamente, ci sono poche offerte di questo tipo disponibili, il che rende fondamentale agire rapidamente quando se ne presenta una.

Fortunatamente, l’offerta POS Easy di Axerve fornisce un’alternativa priva di commissioni con solo un canone mensile.

Inoltre, l’utilizzo del codice EASYX2 in fase di attivazione dà diritto ad un’esenzione dal canone di due mesi, rendendo l’offerta ancora più appetibile.

Per gli incassi fino a 10.000 euro e fino a 30.000 euro, l’offerta Axerve POS prevede zero commissioni e un canone mensile rispettivamente di 17 euro e 22 euro. Per accedere a questa offerta, basta entrare nella relativa pagina.

POS Easy Axerve senza commissioni: l’offerta nei dettagli

Il servizio POS Easy di Axerve fornisce l’accesso all’elegante e moderno POS Android PAX A910, completo di connettività Wi-Fi e 4G (con scheda SIM inclusa) e supporto per la stampa degli scontrini.

Questa scelta è senza commissioni e impone invece il pagamento di un canone mensile fisso. Ecco i dettagli:

per un reddito annuo fino a 10.000 euro, il costo ammonta a 17 euro ;

; per incassi fino a 30.000 euro annui il costo è di 22 euro.

Quando l’incasso supera la soglia dei 30.000 euro, è prevista una commissione dell’1% più IVA che si applica sull’eccedenza incassata.

Chi è seriamente interessato a questa offerta, basta che clicchi sul link qui sotto:

Ciò che propone Axerve è interessante per diversi motivi. Innanzitutto non ci sono commissioni se il reddito non supera i 30.000 euro annui. Nel qual caso, la commissione applicata è veramente esigua (solo l’1%).

Poi il terminale è compatto, portatile e che consente di accettare pagamenti anche in mobilità grazie alla connettività in 4G.

Inoltre, inserendo il codice EASYX2, si ottengono due mesi di canone gratuito. Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.