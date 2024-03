POS Easy di Axerve: in promozione con il 50% di cashback sulle commissioni

POS Easy a Commissioni è la soluzione proposta da Axerve per le attività commerciali che cercano di ottimizzare le loro transazioni accettando pagamenti con carta senza dover sostenere costi fissi di canone.

Questo POS è adatto ad imprese di ogni dimensione e, fino al 30 maggio 2024 include una promozione che permette ai commercianti di ottenere un cashback del 50% sulle commissioni delle transazioni effettuate con il POS.

Il terminale POS proposto da Axerve è un dispositivo portatile Android – PAX A920 Pro – in vendita al costo di 100 €. Non sono previsti canoni fissi annuali per il servizio, solo una commissione dell’ 1% sulle transazioni effettuate con il POS e un’imposta di bollo di 16 € per l’attivazione del servizio.

Dettagli dell’offerta

Cashback del 50% : Con l’offerta attuale, fino al 30 maggio 2024, i commercianti possono beneficiare di un rimborso del 50% sulle commissioni delle transazioni.

: Con l’offerta attuale, fino al 30 maggio 2024, i commercianti possono beneficiare di un rimborso del 50% sulle commissioni delle transazioni. Nessun vincolo di permanenza : Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese che cercano soluzioni senza impegni a lungo termine.

: Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese che cercano soluzioni senza impegni a lungo termine. Tecnologia avanzata : Il terminale POS Easy è dotato di sistema operativo Android, connettività Wi-Fi e 4G, e funzione di stampa dello scontrino, rendendolo adatto per una vasta gamma di ambienti commerciali.

: Il terminale POS Easy è dotato di sistema operativo Android, connettività Wi-Fi e 4G, e funzione di stampa dello scontrino, rendendolo adatto per una vasta gamma di ambienti commerciali. Servizi aggiuntivi: In servizio include l’accredito su qualsiasi conto corrente, una SIM 4G con traffico dati incluso, assistenza tecnica 7 giorni su 7, e compatibilità con i principali circuiti di pagamento e wallet digitali.

Vantaggi per le attività commerciali

POS Easy semplifica la gestione delle transazioni offrendo ai commercianti una serie di vantaggi:

Maggiore accessibilità : POS Easy permette di accettare tutti i principali metodi di pagamento, inclusi circuiti internazionali e wallet digitali.

: POS Easy permette di accettare tutti i principali metodi di pagamento, inclusi circuiti internazionali e wallet digitali. Semplicità di gestione : Con l’accredito delle transazioni sul conto corrente dell’esercente entro il giorno lavorativo successivo, la gestione finanziaria diventa più fluida.

: Con l’accredito delle transazioni sul conto corrente dell’esercente entro il giorno lavorativo successivo, la gestione finanziaria diventa più fluida. Mobilità: La portabilità del POS, insieme alla connettività 4G, lo rende adatto anche alle attività commerciali dinamiche e in movimento.

Per conoscere l’offerta completa di Axerve clicca qui.