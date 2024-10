POS Easy di Axerve: l'offerta con POS a canone zero e 1% di commissioni

POS Easy a commissioni è la nuova offerta di Axerve, primo hub dei pagamenti in Italia sia nei negozi fisici che negli e-commerce. Le condizioni sono le seguenti: POS a canone zero e 1% di commissioni, indipendentemente dall’importo della transazione. In più, se la richiesta viene presentata entro il 29 novembre si riceve il rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%.

I principali punti di forza di POS Easy di Axerve sono appunto l’offerta senza costi mensili fissi e una percentuale di commissioni ultra-competitiva rispetto alla concorrenza. Inoltre, è da sottolineare la promo in corso che offre il cashback sulle commissioni pari al 50%.

Le caratteristiche chiave dell’offerta POS Easy a commissioni di Axerve

L’offerta POS Easy con commissioni fisse all’1% e canone mensile a zero include il POS Android PAX A920 Pro, che si distingue per il design moderno ed elegante. Il terminale di vendita, disponibile al prezzo di 100 euro, offre una connettività completa (Wi-Fi + 4G), con SIM integrata, la stampa dello scontrino e un peso inferiore ai 400 grammi.

Con POS Easy inoltre si ha il vantaggio di usufruire di un’assistenza tecnica attiva 7 giorni su 7, in modo da poter risolvere qualsiasi eventuale problema nel più breve tempo possibile. Un’altra funzione molto utile è l’accredito su qualsiasi tipo di conto corrente, per semplificare la procedura di incasso.

Per quanto riguarda invece la promozione del 50% di cashback sulle commissioni, questa è valida per tutti i nuovi clienti che richiedono POS Easy a Commissioni entro le 23:59 del 29 novembre 2024. Il rimborso delle commissioni verrà disposto tramite bonifico mensile posticipato da Fabrick, per ogni mese di validità della promo, come viene riportato nel messaggio pubblicitario presente sul sito di Axerve.

La richiesta dell’offerta POS Easy può essere presentata tramite questa pagina del sito Axerve.