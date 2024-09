POS Easy fa crescere il tuo fatturato: zero canone e commissione all'1%

POS Easy è il terminale di Axerve che non solo semplifica i pagamenti, ma offre anche vantaggi economici. Il suo vantaggio principale l’assenza di canone (mensile o annuale) e le commissioni fisse all’1%. Si tratta in generale di una soluzione che permette alle piccole e medie imprese di crescere e ottimizzare le proprie vendite, aumentando di conseguenza il fatturato dell’attività. Richiedendo POS Easy online entro il 29 novembre avrai inoltre diritto a un rimborso del 50% su tutte le commissioni relative alle transazioni.

Tariffe semplici e vantaggi immediati

Dal punto di vista costruttivo, POS Easy è dotato di un display touchscreen a colori, GPS, connettività 4G e sistema operativo Android. Il POS include una SIM che si collega automaticamente alla rete 4G con la migliore copertura nella tua zona, senza costi di chiamata e con traffico dati incluso. Inoltre, può connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi: con la stampante integrata, la mobilità è garantita.

Un altro punto di forza è la possibilità di accreditare i propri guadagni su qualsiasi conto corrente italiano. Il bonifico avviene entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, senza necessità di aprire un conto corrente dedicato. Inoltre, non ci sono vincoli di permanenza: se decidi che il servizio non fa per te, puoi recedere senza costi aggiuntivi.

POS Easy è senza canone, ciò significa che non avrai costi ricorrenti ad eccezione della commissione fissa dell’1%. Puoi attivare il servizio e richiedere il POS di Axerve online, pagando solamente un’imposta di bollo di 16 euro. Entro il 29 novembre riceverai un rimborso sulle commissioni tramite cashback, pari al ben 50%.