POS Easy: il POS a commissioni senza costi fissi mensili

L’adozione di sistemi di pagamento elettronico è diventata una necessità per le attività commerciali, specialmente in un contesto sempre più orientato al digitale. POS Easy è la soluzione proposta da Axerve senza costi fissi mensili.

POS Easy permette di accettare pagamenti su tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, oltre ai popolari wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, senza canone con una commissione dell’1%sulle transazioni.

Struttura di costi e commissioni di POS Easy

L’offerta di POS Easy prevede una commissione dell’1% su ogni transazione effettuata, senza alcun canone mensile per il servizio. Questo può essere vantaggioso per le attività che hanno un volume di transazioni variabile, dato che evita i costi fissi indipendentemente dal numero di transazioni processate. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €, mentre il terminale POS è in vendita al costo di €100,00+IVA.

Il terminale PAX A920 Pro

Il terminale di POS Easy è il PAX A920 Pro, prevede un prezzo per l ‘acquisto di 100 € più IVA. Questo dispositivo possiede dimensioni ridotte e un peso di 390 grammi, rendendolo adatto anche ad attività commerciali che richiedono mobilità.

Un altro elemento distintivo di questo terminale di pagamento è l’inclusione di una SIM 4G multioperatore. Questo assicura che il POS sia sempre connesso, utilizzando il provider con la migliore copertura nella zona specifica.

Servizi inclusi

Per utilizzare POS Easy non è necessario aprire un nuovo conto corrente, in quanto consente l’accredito delle transazioni su qualsiasi conto bancario entro il giorno lavorativo successivo.

Un altro strumento fornito da POS Easy è myStore, una dashboard online che consente ai commercianti di monitorare e gestire le transazioni in modo semplice ed efficace. Infine, per quanto riguarda l’assistenza, POS Easy si impegna a fornire un supporto tecnico continuativo, disponibile sette giorni su sette.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta di POS Easy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.