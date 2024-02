POS Easy: risparmia sulle transazioni con un 50% di cashback

POS Easy di Axerve offre una soluzione completa per gestire i pagamenti digitali e, con la promozione attuale, garantisce un cashback pari al 50% delle commissioni relative alle transazioni effettuate con il POS. L’offerta è valida per i nuovi clienti che richiedono POS Easy a commissioni fino al 30 maggio 2024.

L’offerta POS Easy a commissioni

POS Easy di Axerve permette di accettare pagamenti con carta su tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, oltre ai wallet digitali, con una commissione fissa dell’1% sulle transazioni e senza alcun canone annuale. Il terminale POS è in vendita al costo di €100 ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €. Non sono previsti vincoli di permanenza.

Caratteristiche

Cashback del 50% : Fino al 30 maggio 2024 POS Easy offre un rimborso del 50% sulle commissioni relative alle transazioni effettuate.

: Fino al 30 maggio 2024 POS Easy offre un rimborso del 50% sulle commissioni relative alle transazioni effettuate. Commissioni fisse all’1% : Non è previsto alcun canone, solo una commissione fissa all’1% per tutte le transazioni.

: Non è previsto alcun canone, solo una commissione fissa all’1% per tutte le transazioni. Terminale di ultima generazione : POS Easy include il terminale Android PAX A920 Pro, dotato delle ultime tecnologie per garantire un’esperienza di pagamento ottimale. Il dispositivo è dotato di SIM multioperatore che si collega automaticamente all’operatore con la migliore copertura nella zona ed è compresa di traffico dati. Inoltre permette di stampare lo scontrino su carta termica in doppia copia, una per l’esercente e una per il cliente finale.

: POS Easy include il terminale Android PAX A920 Pro, dotato delle ultime tecnologie per garantire un’esperienza di pagamento ottimale. Il dispositivo è dotato di SIM multioperatore che si collega automaticamente all’operatore con la migliore copertura nella zona ed è compresa di traffico dati. Inoltre permette di stampare lo scontrino su carta termica in doppia copia, una per l’esercente e una per il cliente finale. Servizi inclusi: L’accredito del transato POS avviene entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, su qualsiasi conto corrente italiano senza necessità di aprire un conto corrente dedicato.

L’accredito del transato POS avviene entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, su qualsiasi conto corrente italiano senza necessità di aprire un conto corrente dedicato. Compatibilità con i principali metodi di pagamento: POS Easy permette di accettare tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, oltre ai wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Per beneficiare dell’offerta POS Easy, è sufficiente richiederla entro il 30 maggio 2024. Una volta attivato il servizio, si potrà subito iniziare ad accettare pagamenti e a ricevere il cashback sulle commissioni relative alle transazioni effettuate fino al 30 giugno 2024. Il cashback verrà accreditato mensilmente sul conto indicato al momento della sottoscrizione del servizio.

Per conoscere tutte le soluzioni offerte da Axerve clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.