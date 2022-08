POS Easy, smart e senza canone: offerta a 50€

A partire dallo scorso 30 giugno, per commercianti, artigiani e professionisti è scattato l’obbligo del POS, abilitando quindi i pagamenti tramite carta. Chi non si è ancora adeguato, rischia di incorrere in sanzioni. Se sei alla ricerca di una soluzione smart e senza canone fisso, ti consigliamo POS Easy di Axerve, una realtà italiana che si distingue proprio per l’assenza di canone mensile e l’applicazione di una commissione pari all’1,4% sulle transazioni.

Smart POS Android PAS A910: le caratteristiche

Ma quali sono le caratteristiche di POS Easy? Innanzitutto, il prodotto di Axerve è una soluzione principalmente smart. Il terminale funziona sia con connettività Wi-Fi che rete 4G: insieme all’acquisto è inclusa una scheda SIM, in grado di connettersi automaticamente alla rete senza costi di chiamata o traffico dati. Il POS è dotato di display touchscreen a colori, GPS e sistema Android, che permette di gestire ogni aspetto attraverso una dashboard consultabile online.

Non è necessario aprire un conto corrente dedicato per utilizzare POS Easy. L’accredito di quanto transato avviene tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Dal punto di vista dei costi, con Axerve non dovrai pagare nessun canone mensile, mentre le commissioni ammontano a 1,4% sulla transazione.

La procedura per richiedere POS Easy è molto semplice, veloce e completamente online. Ti basterà accedere alla pagina ufficiale del prodotto e cliccare sul bottone “Richiedilo subito”: ti sarà chiesto di fornire una serie di documenti personali (o relativi alla tua azienda) e una volta compilata e approvata la tua richiesta, riceverai il POS direttamente a casa tua.

Fino al 9 settembre è possibile risparmiare il 70% di sconto sull’acquisto di POS Easy: il prezzo finale di vendita sarà così di soli 50 euro (+ IVA) invece di 170 euro. L’unico costo aggiuntivo sarà l’imposta di bollo di 16 euro per l’attivazione del servizio. Dopodiché potrai dimenticarti qualsiasi canone fisso mensile. Potrai recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun vincolo e rivolgerti all’assistenza, composta da un team di tecnici esperti, gratuitamente dal lunedì al sabato e nelle domeniche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.