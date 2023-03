POS Nexi a canone zero e con una funzione per pagamenti a distanza

Mobile POS di Nexi è un terminale ottimo per tutti i tipi di attività commerciali grazie al suo utilizzo intuitivo, al supporto di diversi metodi di pagamento digitali e a una funzione per pagamenti a distanza.

È sufficiente collegare il nuovo terminale via Bluetooth al tuo dispositivo mobile con l’app gratuita Nexi Mobile POS per iniziare a effettuare pagamenti subito.

Sono inoltre disponibili lo storico delle transazioni, la gestione degli incassi e molte altre funzioni.

Questo POS ti consente di accettare pagamenti con le principali carte (anche contactless) e in modalità Pay-to-Link, il quale è un servizio che trasforma il terminale in uno strumento di accettazione dei pagamenti anche in mobilità.

In pratica, puoi accettare pagamenti a distanza semplicemente inviando un link ai tuoi clienti via chat, e-mail, o SMS.

Pagamenti a distanza: la soluzione perfetta

Una soluzione questa ideale se vuoi superare la barriera della distanza e far crescere la tua attività.

Pensa, ad esempio, a chi ha negozi fisici in località diverse oppure a chi offre la consegna a domicilio e deve richiedere un pagamento in acconto.

Per accettare i pagamenti tramite link, devi effettuare l’accesso a Nexi Business tramite l’app o il portale web e specificare il beneficiario, l’importo, la causale del pagamento e la data di scadenza del link.

Una volta verificati i dati, verrà generato un link che potrà essere inviato al cliente via social media, chat o e-mail.

Per effettuare un pagamento, i clienti devono soltanto inserire i loro dati all’interno del portale.

POS senza canone e costi nascosti

Dopo che hai avuto una disamina completa di questa funzione eccezionale del Mobile POS di Nexi, non ti resta che entrare nel link qui sotto e acquistare:

Con questo POS non avrai nessuna preoccupazione poiché il canone mensile è a zero. In più, la commissione su ogni transazione è di 1,89 euro, ma se opti per l’offerta micropagamenti potrai azzerare le commissioni per le transazioni che arrivano a 10 euro.

