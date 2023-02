POS Nexi è la soluzione perfetta per risparmiare, ecco perché

Nexi rappresenta la soluzione perfetta per le aziende che sono alla ricerca di una piattaforma di pagamento sicura e affidabile.

La fintech ha creato una rete di partner e una vasta gamma di servizi per aiutare le imprese a concentrarsi sul proprio business, evitando anche di preoccuparsi della gestione degli e-payment.

I POS Nexi consentono l’accettazione di pagamenti tramite le carte attualmente più diffuse e che fanno parte dei circuiti principali, come VISA, MasterCard e PagoBancomat.

I terminali POS Nexi sono a disposizione sia con l’offerta a canone zero e sia con soluzioni a canone mensile che consentono l’accesso al Bonus Fiscale sull’importo delle commissioni.

Nexi metta anche a disposizione delle aziende una piattaforma totalmente gratuita per gestire l’attività chiamata Nexi Business.

Con la piattaforma si possono monitorare le transazioni in tempo reale, si può accedere ai documenti contabili, gestire gli storni dei pagamenti dell’ultimo anno, consultare le statistiche inerente al business e mettere a confronto l’andamento dell’attività con quello dei competitors.

La soluzione perfetta per risparmiare? I POS Nexi

Come dicevamo, i POS Nexi sono la soluzione perfetta per risparmiare. Si può scegliere in questa pagina tra le seguenti soluzioni a canone zero:

SmartPOS Mini : zero canone mensile, commissione unica del 1,89% per PagoBancomat e carte europee, connessione Wi-Fi + 4G, accettazione di qualsiasi pagamento, pagamenti a distanza tramite link che verrà inviato via email, ricevuta di pagamento digitale e firma digitale, ecosistema di app utili per l’attività. Il costo è di 105,74 euro , mentre il costo di attivazione è pari a 129 euro .

: zero canone mensile, commissione unica del 1,89% per PagoBancomat e carte europee, connessione Wi-Fi + 4G, accettazione di qualsiasi pagamento, pagamenti a distanza tramite link che verrà inviato via email, ricevuta di pagamento digitale e firma digitale, ecosistema di app utili per l’attività. Il costo è di , mentre il costo di attivazione è pari a . Mobile POS: zero canone mensile, commissione unica del 1,89% per PagoBancomat e carte europee, con incluso il programma Protection Plus, connessione allo smartphone via Bluetooth, accettazione di qualsiasi pagamento. Il costo è di 15,57 euro, mentre il costo di attivazione è pari a 19 euro.

Due soluzioni POS veramente ottime, poiché sono in grado di soddisfare le esigenze di ogni attività commerciale e aziendale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.