POS: Revolut porta in Italia il suo nuovo terminale

Dopo il Regno Unito e l’Irlanda, l’Italia è il terzo paese scelto da Revolut per il lancio del suo terminale POS di ultima generazione. Il dispositivo si integra con i conti Business, può essere abbinato al software già in dotazione ai commercianti e agevola il flusso di cassa con fondi accessibili entro 24 ore.

Il nuovo POS di Revolut arriva in Italia

È progettato per fornire un uptime della piattaforma del 99,99%+, così da assicurare vendite ininterrotte, anche durante il periodo intenso delle festività. Inoltre, riduce i costi di transazione, offrendo un metodo di pagamento aggiuntivo e unico, Revolut Pay, permettendo ai clienti di pagare direttamente dalla loro app Revolut oltre che di guadagnare RevPoints e convertirli successivamente in sconti. Dotato di connettività WiFi e SIM integrata, oltre che di una batteria che dura tutto il giorno, supporta poi carte di credito e di debito oltre che mobile wallet in 19 valute diverse. Trovi tutti gli altri dettagli sul sito ufficiale.

Il lancio del nuovo POS da parte della fintech (50 milioni di clienti nel mondo) espande ulteriormente l’offerta B2B destinata al nostro paese. Questo il commento di Alex Codina, General Manager Merchant Acquiring di Revolut.

Siamo entusiasti di offrire Revolut Terminal come soluzione POS potente e all-in-one per i nostri clienti aziendali italiani. Questo lancio avviene mentre continuiamo a investire nella nostra offerta B2B e in particolare raddoppiando nei settori dell’ospitalità e della vendita al dettaglio come acquirer. Una soluzione di pagamento veramente affidabile fa la differenza tra chiudere una vendita e perdere denaro: con il Natale alle porte, Revolut Terminal è costruito per resistere all’elevata domanda dei clienti.

L’annuncio segue la pubblicazione dei ricavi annualizzati relativi a Revolut Business: oltre 500 milioni di dollari a livello globale. Restando in tema di clienti aziendali, nei giorni scorsi la società ha svelato che il prossimo anno offrirà il suo primo prodotto di credito destinato a questo ambito, come parte della visione 2025 in cui rientrano anche mutui, intelligenza artificiale e ATM.