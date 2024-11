50 milioni di clienti per Revolut (2 milioni in Italia)

Fondata nel 2015, oggi Revolut annuncia il raggiungimento di un traguardo importante: i 50 milioni di clienti in tutto il mondo. Di questi, circa 2 milioni sono presenti in Italia, paese su cui la società punta molto per la crescita e lo sviluppo in ottica futura. Non si tratta comunque di un punto di arrivo, ma dell’ennesimo step di un percorso di prospettiva.

Revolut vuol costruire una banca globale

Con riferimento in particolare al nostro territorio, di recente ha lanciato i prestiti personali e due campagne pubblicitarie, incrementando i propri investimenti del 94%. Inoltre, inaugurerà la sua filiale locale entro fine anno, permettendo così di ottenere un IBAN IT.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire la prima banca globale al mondo, puntando a far crescere la base clienti verso il traguardo dei 100 milioni e introducendo altri servizi innovativi. Questo il commento di Nik Storonsky, co-fondatore e CEO di Revolut.

Revolut esiste per un motivo: semplificare il denaro per tutti, ovunque. Quest’anno abbiamo fatto enormi passi avanti, battendo record, accelerando la velocità con cui stiamo lanciando prodotti e continuando a rivoluzionare i servizi finanziari a livello globale. Ci stiamo muovendo più velocemente che mai perché sappiamo che l’opportunità di rivoluzionare i servizi finanziari globali per i nostri clienti è ancora enorme.

La crescita è stata particolarmente significativa nel corso dell’ultimo anno, facendo registrare 10 milioni di nuovi clienti nel corso del 2024. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, quella di Revolut è l’app finanziaria più scaricata nella maggior parte dei paesi europei.

Inoltre, sempre nel 2024, la società ha ricevuto una valutazione da 45 miliardi di dollari, ottenuto una licenza bancaria nel Regno Unito con restrizioni dalla PRA e annunciato ricavi del Gruppo (relativi al 2023) per oltre 2,2 miliardi di dollari con utili record prima delle imposte pari a 545 milioni.